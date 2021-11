https://cz.sputniknews.com/20211110/hrib-slozil-odu-na-green-deal-za-ceny-energii-pry-muze-zavislost-na-rusku-sledujici-mu-ale-dali---16463166.html

Hřib složil ódu na Green Deal, za ceny energií prý může závislost na Rusku. Sledující mu ale dali

Hřib složil ódu na Green Deal, za ceny energií prý může závislost na Rusku. Sledující mu ale dali

Primátor Prahy Zdeněk Hřib na svém účtu na Facebooku informoval, že míří na klimatický summit COP 26. Green Deal neboli Zelenou dohodu považuje za velkou... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-10T15:23+0100

2021-11-10T15:23+0100

2021-11-10T15:23+0100

česko

summit

životní prostředí

klima

zdeněk hřib

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1126/44/11264489_0:106:2041:1254_1920x0_80_0_0_946b89c6f50d18edba66fdad4bcb99a6.jpg

„Vyrážíme na klimatický summit COP 26. Green Deal je pro naši zemi velkou příležitostí. Investování do obnovitelných zdrojů energie pomůže ke zvýšení naší soběstačnosti a pomůže předejít problémům typu zdražování energií především kvůli závislosti na ruském plynu,“ uvádí Hřib v úvodu svého příspěvku na Facebooku.Uvedl, že životní prostředí v Praze je prioritou, a to nejen kvůli emisím CO2, ale také kvůli dalším škodlivým látkám. Zelené investice podle něj přinesou čistější vzduch a méně dětských nemocí, včetně astmatu.„Neustále proto tvrdím, že ekologie a udržitelnost by neměly být sprostými slovy. Mrzí mě, když vidím, že tato témata zneužívají populističtí politici a místo skutečných řešení ve prospěch nás všech přispívají akorát k rozdělování společnosti. Ohřívání planety je reálnou hrozbou a týká se úplně všech. Byl bych rád, kdyby se tomuto tématu i u nás věnovala odpovídající pozornost,“ praví Hřib.Hřib se také vyjádřil k tomu, čemu se bude věnovat během své dvoudenní návštěvy na summitu v Glasgowě. Primátor plánuje vystoupit v panelu organizace Eurocities a spolu s primátorem Budapešti představí rezoluci Paktu svobodných měst. Hřib také avizuje vystoupení v rámci panelu o dekarbonizaci vytápění budov.„Svátek svatého Martina, tedy čtvrtek 11. listopadu, je vyčleněn důležitosti měst. Jsem rád, že se Praha přihlásí k zásadní roli měst v ochraně životního prostředí a společně s náměstkem Petrem Hlubučkem tady představíme náš klimatický plán a nabídneme ostatním městům spolupráci. Podle odhadu OSN bude v roce 2050 žít ve městech 68 % obyvatel planety. Města tedy jsou pro zlepšování životního prostředí zásadní,“ píše Hřib.Došlo také na téma Green Dealu. Hřib dohodu považuje pro Česko za vynikající příležitost. Nelíbí se mu, že někteří konzervativní politici dohodou straší lidi.Investování do obnovitelných zdrojů podle něj přispěje ke zvýšení soběstačnosti a pomůže předcházet podobným situacím.Hřib na závěr dodává, že účast na summitu potvrzuje to, že je Praha klimatickým lídrem v České republice. Dodává, že se tam potkají s představiteli z Vídně, Budapešti, Paříže a také Londýna. Doufá, že této příležitosti využijí.Uživatelé sociálních sítí se rozdělili na dva tábory. Jsou ti, kteří názor Hřiba podporují.„Přesně! Zdá se mi to, nebo jsme opravdu jediná parlamentní strana, která o Green Dealu mluví pozitivně? Unavují mě letité kecy o diktátu z Bruselu a jsem moc ráda, že my se naopak na důležitých debatách a krocích EU konstruktivně a aktivně podílíme. The Pirats 4ever!“ píše Dagmar Vybíralová.„Super, jsem rád, že tam napravíte ten otřesný dojem, co tam nechal Babiš,“ míní další sledující.Na druhé straně však stojí uživatelé, kteří absolutně nesouhlasí s pozicí Hřiba.„Já nemohu pořád uvěřit tomu, co sem Hřib napsal. Ten první odstavec je jedna lež a nepravda vedle druhé a jenom potvrzuje, že Hřib Green Deal nejenže nečetl, ale vůbec neví, která bije. A takoví lidé nás mají zastupovat na nějakém klimatickém summitu? To se svět opravdu úplně zbláznil? Asi ano!“ uvádí jedna z uživatelek.„A já myslel, že drahé energie jsou kvůli EU, že posíláme elektřinu, kterou zde vyrábíme a kter8 by stačila pro ČR za ani ne korunu na Evropskou burzu, abychom jí pak mohli draze koupit zpět. A přitom za to může zase ten Putin, viď, ty idiote zku*venej,“ rozčiluje se další uživatel.„Zvyšování cen energií vůbec nesouvisí s Green Deal…Jasně a teď tu o Karkulce, prosím,“ píše další.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211104/bez-redukce-emisi-v-asii-jakykoli-green-deal-v-evrope-nema-smysl-rika-ekonom-po-summitu-osn-16397646.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

summit, životní prostředí, klima, zdeněk hřib, evropská unie (eu)