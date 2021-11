https://cz.sputniknews.com/20211110/jemny-dort-napoleon-bez-peceni-za-30-minut-foodblogerka-prozradila-originalni-recept-16454943.html

Jemný dort Napoleon bez pečení za 30 minut. Foodblogerka prozradila originální recept

Jemný dort Napoleon bez pečení za 30 minut. Foodblogerka prozradila originální recept

Dort Napoleon je bez nadsázky považován za jeden z oblíbených dezertů. Tenké lístky těsta v kombinaci se vzdušným krémem nechají málokoho lhostejným.Přitom... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-10T07:34+0100

2021-11-10T07:34+0100

2021-11-10T07:34+0100

zdraví

jídlo

recept

dort

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/16453341_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_fc9f0e9038afe54c41485fde73281b6b.jpg

Domácí pečivo je však chutnější a Napoleon můžeme připravit za pouhých 30 minut.Foodblogerka tomka_recepti se podělila o neobvyklý recept na tento dort.Ingredience:• sušenky z listového těsta - 420 g• vejce - 3 ks• cukr - 3 polévkové lžíce• škrob - 3 polévkové lžíce• mléko – 700 ml• máslo - 90 g• vanilkový cukr - 1 ksPostup:1. Vejce, cukr a škrob smícháme do hladka.2. Zahřejeme mléko do horkého stavu, přidáme trochu vaječné hmoty.3. Nalijeme všechnu vaječnou hmotu.4. Postavíme na sporák na mírný oheň a neustále mícháme, dokud hmota nezhoustne.5. Do teplého krému přidáme vanilkový cukr a máslo.6. Zakryjeme potravinářskou fólií.7. Sušenky a krém klademe ve vrstvách. Navrch posypeme drobenkou.8. Necháme 1 hodinu při pokojové teplotě a pak postavíme na několik hodin do ledničky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jídlo, recept, dort, video