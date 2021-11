https://cz.sputniknews.com/20211110/kreml-o-bezencich-u-hranice-polska-blizi-se-humanitarni-katastrofa-16462852.html

Kreml o běžencích u hranice Polska: Blíží se humanitární katastrofa

V Kremlu konstatují neochotu Evropanů ukázat svou oddanost ideálům humanismu v situaci na hranici Běloruska a Polska, prohlásil mluvčí ruského prezidenta... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

„Situace je opravdu mimořádně napjatá. Je vidět tendence k růstu napětí a nás to musí znepokojovat. Je zřejmá blížící se humanitární katastrofa na pozadí neochoty našich kolegů Evropanů ukázat oddanost svým evropským hodnotám,“ řekl novinářům.Podotkl, že Evropané „prokázali tuto svou oddanost v situacích s různými zeměmi, s běženci z různých zemí, když mluvili o vyšších ideálech humanismu, tentokrát ale tuto ochotu nemají“.Morawieckého prohlášení je nepřijatelnéV Kremlu považují za nepřijatelná slova polského premiéra o „odpovědnosti“ Ruska za situaci s migranty na hranici Polska a Běloruska, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov.Ministerský předseda Polska Mateusz Morawiecki prohlásil, že pokládá Rusko za „zúčastněné“ v migrační krizi na polsko-běloruské hranici.Situace na polské hraniciV pondělí Státní pohraniční výbor Běloruska oznámil, že početná skupina běženců z východních a afrických zemí zamířila k hranici Běloruska s Polskem. Večer téhož dne rezort oznámil, že situace s běženci na hranici je i nadále mimořádně napjatá, před polskými zátarasy na hranici se zastavily přes dva tisíce běženců, včetně žen a dětí. Polští pohraničníci je nepouštějí, migranti se pokoušeli prorazit zátarasy.V poslední době ohlásily Litva, Lotyšsko a Polsko růst počtu zadržovaných nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk všechna obvinění zamítá. V souvislosti s touto situací zavedl prezident Polska na územích pohraničních s Běloruskem režim výjimečného stavu, do ochrany hranice byly zapojeny armáda a policie. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko podotýkal, že Minsk už nebude zadržovat proud nelegálních migrantů do členských zemí EU, kvůli západním sankcím na to už nemá „ani peníze, ani síly“. Běloruští pohraničníci nejednou ohlásili násilné vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

