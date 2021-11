https://cz.sputniknews.com/20211110/lidovcum-se-ocividne-nechce-moc-do-prace-okamura-se-vysmiva-kdu-csl-16462270.html

„Lidovcům se očividně nechce moc do práce.“ Okamura se vysmívá KDU-ČSL

„Lidovcům se očividně nechce moc do práce.“ Okamura se vysmívá KDU-ČSL

Tomio Okamura na Twitteru shrnul, že lidovci nechtějí být ministry. Uvedl, že to vzdal Petr Hladík i Šárka Jelínková.„Lidovcům se očividně nechce moc do práce,“ začíná Okamura svůj příspěvek.Dnes budou poslanci volit nového předsedu Poslanecké sněmovny. Špičky ODS, lidovců, TOP 09 a hnutí STAN a Pirátů se shodly na Markétě Pekarové Adamové. Opoziční ANO navrhlo do funkce vicepremiéra Karla Havlíčka, který však podle právníků Poslanecké sněmovny nemůže kandidovat, pokud je ve vládě.Poslanci následně budou volit také místopředsedy Poslanecké sněmovny, nově jich bude šest. Budoucí vládní koalice navrhuje Jana Skopečka z ODS, Věru Kovářovou z hnutí STAN, Jana Bartoška z KDU-ČSL a Olgu Richterovou z Pirátů.Hnutí ANO má mít dva posty místopředsedů, nominovalo Radka Vondráčka a Janu Mračkovou Vildumetzovou. Do vedení Poslanecké sněmovny také kandiduje lídr SPD Tomio Okamura.Budoucí vládní koalice ve vedení Poslanecké sněmovny nechce ani SPD. Podle Tomia Okamury je však pohrdáno půl milionem voličů. Okamurovi také vadí, že Piráti se čtyřmi poslanci místopředsedu mít budou, ale SPD s dvaceti poslanci nikoliv.Předseda SPD také na Twitteru uvedl, že ve vedení a orgánech je nutné poměrné zastoupení.Proč odmítla JelínkováSenátorka a první místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková se vzdala nároku na funkci ministryně práce a sociálních věcí a stala se tak druhou přední členkou KDU-ČSL, která odmítla nabídku zasednout ve vládě. Na svém účtu na Twitteru Jelínková uvedla, že nebude usilovat o tento post z rodinných důvodů. Obdobný důvod před tím sdělil i Petr Hladík.V pondělí večer zastupitel města Brno a místopředseda lidovců Petr Hladík, který je odborným garantem v oblasti životního prostředí KDU-ČSL, prohlásil, že nepřijme nabídku stanout v čele resortu životního prostředí, a to z toho důvodu, že chce trávit více času se svou rodinou a nadále se věnovat své práci v Brně.Den poté, co Petr Hladík oznámil, že do Prahy, a tedy do vlády nepůjde, nabídky stat se členkou vznikající vlády se vzdala další přední představitelka lidovců, Šárka Jelínková, která měla obsadit funkci ministryně práce a sociálních věcí. Na svém twitterovém účtu první místopředsedkyně KDU-ČSL dala jasně najevo, že preferuje práci ve svém kraji, ve kterém byla zvolená do Senátu, a stejně jako její kolega Hladík nechce obětovat čas, který chce věnovat své rodině.Sestavení vládyPrezident ČR Miloš Zeman pověřil v úterý dne 9. listopadu 2021 předsedu ODS Petra Fialu jednáním o sestavení nové vlády.„Očekávám, že mě budete informovat o výsledcích vašeho vyjednávání, abych se mohl rozhodnout o svém dalším ústavním postupu,“ uvedl prezident.Český prezident tak splnil podmínku, kterou dnes stanovila Ústavní komise Senátu. Bylo rozhodnuto, že pokud bude prezident Miloš Zeman moci vykonávat alespoň významná oprávnění a pravomoci svého úřadu, schůze Senátu k využití článku 66 ústavy se nebude svolávat.Lídři koalic Spolu a Pirátů se STAN v pondělí podepsali koaliční smlouvu. 18členné vládě bude předsedat Petr Fiala, ve sněmovně se bude opírat o 108 poslanců.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

