Musk za dva dny přišel o 50 miliard dolarů. Zavinila to anketa na Twitteru

Musk za dva dny přišel o 50 miliard dolarů. Zavinila to anketa na Twitteru

Zakladatel společnosti Tesla Elon Musk přišel o 50 miliard dolarů kvůli poklesu ceny akcií automobilové společnosti na pozadí dotazování uživatelů na Twitteru... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

„V daném okamžiku přišel Elon Musk o 50 miliard dolarů po dvoudenním snížení cen akcií Tesla,“ uvádí agentura.O víkendu se Musk na Twitteru zeptal svých čtenářů, jestli má prodat 10 % akcií Tesla. Později bylo oznámeno, že jeho bratr ještě před dotazováním prodal své akcie za 109 milionů dolarů. Většina účastníků hlasování se vyslovila pro prodej akcií. Agentura poukazuje na to, že se šířila také informace o tom, že Musk možná chce prodat akcie, aby zaplatil dluhy.Ve zprávě se podotýká, že Musk nepřišel o status nejbohatšího člověka světa, jeho náskok před Bezosem se ale snížil na 83 miliard dolarů.Agentura, která se specializuje na ekonomické informace, uvádí, že finanční ztráty Elona Muska jsou největší za dva dny, není to však největší jednodenní pokles, protože Bezos po rozvodu „zchudl“ za jeden den o 36 miliard dolarů.Jak oznamuje agentura, někteří akcionáři Tesly ztratili 750 milionů až 2,1 miliardy dolarů.„Daň pro miliardáře“Zakladatel Tesly Elon Musk napsal v sobotu na Twitteru, že se „v poslední době hodně mluví o nerealizovaném příjmu jako o způsobu daňového úniku“, a proto navrhuje prodat 10 % svých akcií Tesly, a je ochoten přijmout rozhodnutí podle výsledku hlasování na internetu, „ať už bude jakýkoli“. Většina účastníků hlasování (57,9 %) se vyslovila pro prodej akcií.List The Wall Street Journal podotýká, že podle informací FactSet je Elon Musk největším akcionářem Tesly, jemuž patří asi 17 % akcií této společnosti, což se odhaduje na přibližně 200 miliard dolarů.Když odůvodňoval svůj návrh, Musk podotkl, že nemá jiný způsob, jak zaplatit tuto daň. Podnikatel dříve ostře kritizoval „daň pro miliardáře“, kterou navrhli demokraté v kongresu USA. Jde o zdanění růstu majetku.Američtí miliardáři, kterých je více než 700, platí v současné době daně podle sazby značně menší než obyčejní Američané. Jejich aktiva se nezdaňují, dokud je neprodají. Zároveň si mohou miliardáři snadno půjčovat peníze od bank pod zárukou svého majetku – tyto půjčky se rovněž nezdaňují, protože to nejsou příjmy. Celé schéma končí obyčejně smrtí miliardáře a nezdaňovaným předáním značné části jeho aktiv dědicům.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

