Německý operátor: Tok plynu v plynovodu Jamal-Evropa se zvýšil o jednu čtvrtinu

Německý operátor: Tok plynu v plynovodu Jamal-Evropa se zvýšil o jednu čtvrtinu

Tok plynu v plynovodu Jamal-Evropa do Německa se ve středu zvýšil o jednu čtvrtinu na 1,2 milionu kubíků za hodinu. Vyplývá to z informací německého... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

V době 6.00 až 7.00 SEČ činil tok 1,1 milionu kubíků za hodinu, což je o jednu čtvrtinu více než v úterý večer, kdy kolísal v mezích 870 až 880 tisíc kubíků. V době 7.00 až 8.00 SEČ se zvýšil tok o dalších 8,5 % na 1,2 milionu kubíků za hodinu.Přímé dodávky z Polska do Německa byly zastaveny ráno 6. listopadu a plynovod byl převeden do režimu reversu plynu. Tok z polského úseku do německého byl obnoven 8. listopadu. Objem dodávek činil tehdy 330 až 365 kubíků za hodinu.Plynovod Jamal-Evropa je vedle plynovodu Nord Stream a plynovodního systému Ukrajiny jednou z hlavních tras dodávek ruského potrubního plynu do Evropy. Plynovod dlouhý přes dva tisíce kilometrů vede územím čtyř zemí – Ruska, Běloruska, Polska a Německa, a může dodávat ročně až 33 miliard kubíků plynu.Odborníci očekávali růst dodávek po této exportní trase v souvislosti s plány Gazpromu zahájit obnovení zásob v evropských podzemních plynojemech po ukončení načerpání do plynojemů v Rusku 8. listopadu.Ceny plynuCeny futures na plyn v Evropě po zahájení dražeb ve středu klesají o více než 8 % pod 800 dolarů za jeden tisíc kubíků na pozadí růstu dodávek z Ruska. Svědčí o tom údaje ICE Futures.Cena nejbližších – prosincových – futures podle indexu nizozemského TTF, nejvíce likvidního evropského hubu, činila po zahájení dražeb 791,6 dolarů za jeden tisíc kubíků, do 8.07 SEČ se trochu zvýšila na 793,2 dolarů, což je o 8,4 % méně než zúčtovací cena předchozího obchodního dne.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

