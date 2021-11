https://cz.sputniknews.com/20211110/neni-ockovani-jako-ockovani-slovensky-ministr-financi-matovic-zvolil-neobycejnou-taktiku-motivace-16465945.html

Není očkování jako očkování. Slovenský ministr financí Matovič zvolil neobyčejnou taktiku motivace

Není očkování jako očkování. Slovenský ministr financí Matovič zvolil neobyčejnou taktiku motivace

Slovenský ministr financí a bývalý premiér Igor Matovič na svém účtu na Facebooku vytvořil vlastní statistiku očkování. Uvedl, že není očkování jako očkování a... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

Spousta zemí hlásí, že procházejí stádiem epidemie neočkovaných, mnozí politici proto apelují na občany, aby se nechali očkovat. Výjimkou není ani slovenský ministr financí Igor Matovič, který zveřejnil příspěvek pod názvem 15 tisíc antivaxerů se denně „Očkuje“.Na začátek trochu matematiky, ministr totiž odhaduje, že se přibližně 15 tisíc lidí denně dobrovolně/nedobrovolně kvalitně očkuje.Matovič dále uvádí, že při takovém tempu bude kolektivní imunity dosaženo v březnu nebo dubnu 2022.Hrozí lockdown?Počet případů koronaviru na Slovensku roste, laboratoře za včerejšek zaznamenaly 7 055 nových případů nákazy. Přibylo 53 obětí a hospitalizováno je 2 478 pacientů s koronavirem.Slovenská vláda by dnes měla projednat kromě jiného i možnost vyhlášení lokálního nouzového stavu. Uvedl to slovenský premiér Eduard Heger. Premiér dodal, že pracuje s výsledky konzilia odporníků. Považuje je za důležité a chce se jimi řídit. Další detaily budou známy po jednání vlády.Nouzový stav by podpořil také ministr obrany Jaroslav Naď. Za by byl i ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. Premiér si je jistý, že rozhodnutí padne již dnes, ministr obrany však upozorňuje, že probíhají jednání i mezi odborníky.„Velmi mě bude zajímat, co řeknou odborníci, určitě však nebudu blokovat opatření, která budou směřovat k respektování názoru odborníků,“ uvedl Naď.Naopak ministr hospodářství Richard Sulík by se raději nouzovému stavu vyhnul.„Doporučení konzilia odborníků v plném rozsahu nepodpoříme tak či tak, vzhledem k tomu, že některá opatření nevnímám jako účelná, ale jako drastická,“ vysvětlil Sulík.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

