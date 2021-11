Pekarová Adamová ve vedení Sněmovny nechce Havlíčka, Vondráčka ani Okamuru

https://cz.sputniknews.com/20211110/pekarova-adamova-ve-vedeni-snemovny-nechce-havlicka-vondracka-ani-okamuru-16459407.html

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která je jedním z kandidátů na předsedu Poslanecké sněmovny, ve funkcích místopředsedů Sněmovny nechce žádného ze dvou... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

Dnes budou poslanci volit nového předsedu Poslanecké sněmovny. Špičky ODS, lidovců, TOP 09 a hnutí STAN a Pirátů se shodly na Markétě Pekarové Adamové. Opoziční ANO navrhlo do funkce vicepremiéra Karla Havlíčka, který však podle právníků Poslanecké sněmovny nemůže kandidovat, pokud je ve vládě.Poslanci následně budou volit také místopředsedy Poslanecké sněmovny, nově jich bude šest. Budoucí vládní koalice navrhuje Jana Skopečka z ODS, Věru Kovářovou z hnutí STAN, Jana Bartoška z KDU-ČSL a Olgu Richterovou z Pirátů.Hnutí ANO má mít dva posty místopředsedů, nominovalo Radka Vondráčka a Janu Mračkovou Vildumetzovou. Do vedení Poslanecké sněmovny také kandiduje lídr SPD Tomio Okamura.Ani Havlíček, ani Vondráček, ani OkamuraPředpokládaná nová předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová však do vedení Sněmovny nechce pustit ani Vondráčka, ani Okamuru.V rozhovoru pro Právo Pekarová Adamová vysvětlila, že podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny nemůže být člen vlády zároveň místopředsedou Sněmovny. Karel Havlíček by podle ní byl volitelný, ale musel mi podat demisi dopředu.Za místopředsedu Pekarová Adamová nechce ani Radka Vondráčka, který se podle ní dopustil řady kroků, které nebyly reprezentativní. Připomněla sněmovní taneční parket.Budoucí vládní koalice ve vedení Poslanecké sněmovny nechce ani SPD. Podle Tomia Okamury je však pohrdáno půl milionem voličů. Okamurovi také vadí, že Piráti se čtyřmi poslanci místopředsedu mít budou, ale SPD s dvaceti poslanci nikoliv.Jako předsedkyně Poslanecké sněmovny by Pekarová Adamová chtěla navázat na to, jak důstojně funkci vykonávala v minulosti Miroslava Němcová z ODS. „Chci také, aby Sněmovna byla oporou vládě, a co se týče atmosféry, chtěla bych se přiblížit Senátu, kde jsou jednání konstruktivní a slušná. Ale je mi jasné, že Sněmovna je kolbištěm opozice a vlády,“ uvedla.Sestavení vládyPrezident ČR Miloš Zeman pověřil v úterý dne 9. listopadu 2021 předsedu ODS Petra Fialu jednáním o sestavení nové vlády.„Očekávám, že mě budete informovat o výsledcích vašeho vyjednávání, abych se mohl rozhodnout o svém dalším ústavním postupu,“ uvedl prezident.Český prezident tak splnil podmínku, kterou dnes stanovila Ústavní komise Senátu. Bylo rozhodnuto, že pokud bude prezident Miloš Zeman moci vykonávat alespoň významná oprávnění a pravomoci svého úřadu, schůze Senátu k využití článku 66 ústavy se nebude svolávat.Lídři koalic Spolu a Pirátů se STAN v pondělí podepsali koaliční smlouvu. 18členné vládě bude předsedat Petr Fiala, ve sněmovně se bude opírat o 108 poslanců.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

