Pražská policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání po dvou Ukrajincích

Pražská policie pátrá po dvou Ukrajincích, kteří jsou podezřelí z pokusu o vraždu v pražských Dolních Počernicích.

Mluvčí pražských policistů Violeta Siřišťová médiím uvedla, že napadení, které předcházelo pokusu o vraždu, prověřují policisté jako trestný čin výtržnictví.Policie nyní pátrá po mužích z Ukrajiny. Jde o třiadvacetiletého Yaroslava Kopchuka a 29letého Mykolu Pryna. Ti již 28. října zaútočili na jiného muže, k prvnímu útoku došlo v Počernické ulici v Praze 10.Ukrajinská dvojice znovu útočila 31. října v Praze 9, napadený muž s život ohrožujícími poraněními skončil v nemocnici.Policisté zatím neví, kde se podezřelí skrývají. A znovu vyzývají veřejnost o pomoc při pátrání. „Přestože jsme díky zveřejnění pátrání v médiích obdrželi více než desítku poznatků, bohužel se do této chvíle nepodařilo ani jednoho z cizinců vypátrat. Z tohoto důvodu bychom opakovaně chtěli požádat veřejnost o pomoc při jejich dopadení,“ uvedla policejní mluvčí.Policie také uvádí, že při pokusu o vraždu měl být aktivní především mladší z dvojice Yaroslav Kopchuk, který přímo na ulici napadl mladého muže, kterému způsobil lehčí zranění.O několik dní později se oba muži účastnili rodinné oslavy v Horních Počernicích, která se zvrtla v hromadnou rvačku.Loupežníci v ČeskuPolicisté řeší kuriózní případ loupeže. Obviněni byli tři muži, kteří nalákali poškozeného do vozidla pod záminkou, že od něj koupí telefon. Když muž sedl do auta, vozili ho po Klatovech a nutili, aby pro ně vybíral peníze z bankomatů.Obviněni byli tři muži z Janovic nad Úhlavou, z Klatov a Nepomuku ve věku třicet, dvaačtyřicet a pětatřicet let. Trojice mužů se 30. října měla v obci na Klatovsku domluvit s poškozeným, že od něj koupí mobilní telefon. Pod touto záminkou si muž sedl do jejich automobilu. Trojice pachatelů však neměla v úmyslu kupovat žádný telefon. Poté, co muž sedl do auta, mu pachatelé začali vyhrožovat násilím a požadovali po něm 20 tisíc korun. Informovala o tom mluvčí policie Dana Ladmanová.Muži pak vozili poškozeného po Klatovech k různým bankomatům a nutili ho vybrat nejdříve 10 tisíc korun a pak 2 tisíce.Poškozeného pak muži odvezli zpět do obce, pod podmínkou, že po půlnoci vybere další peníze a předá je.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

