Přesušená a mdlá kuřecí prsa budou minulostí. Přečtěte si, jaké tipy doporučuje šéfkuchař

Kuřecí prsa jsou jedním z nejzdravějších libových mas, které si můžete dát. Kromě toho, že jsou vynikajícím zdrojem bílkovin, jsou také skvělým zdrojem... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

Chcete se zdokonalit v přípravě kuřecího masa? Web Eat this, not that si promluvil s šéfkuchařem Yasmeenem AlSawwafem o nejčastějších chybách, kterých se lidé při vaření kuřecích prsíček dopouštějí, a zjistili, jaká je absolutně největší chyba číslo jedna.Dochucování kuřecích prsou poté, co jsou již uvařená, znamená, že sůl a/nebo koření a marinády se na masu neudrží nebo neproniknou dovnitř kuřete. Výsledek? Kuře je méně aromatické a dost mdlé. Co dělat místo toho? AlSawwaf vysvětluje, že kořenění kuřecích prsou solí a pepřem, kořenícími směsmi nebo marinádami před vařením je účinnější než po uvaření.Jak vysvětluje AlSawwaf, cílem je kuře připravit rychle a na vysoké teplotě, aby se v něm uzamkla vlhkost. Pokud začnete smažit na studené pánvi, bude trvat déle, než se kuře upeče a začne hnědnout, což způsobí jeho rychlé vysušení, protože se peklo déle, než by mělo.AlSawwaf dodává, že smažení kuřete na malé pánvi - ať už jde o kuřecí prsa nakrájená na kostičky nebo celá - znamená, že se pánev rychle naplní. Vysvětluje, že to způsobí, že se vám kuře rozvaří, protože nemá prostor, aby mohlo pořádně zhnědnout. AlSawwaf doporučuje postup, kdy před přidáním tuku pánev položíte na sporák a zahřejete.Udržení vlhkosti v masuŠéfkuchař zdůrazňuje, že cílem je upéct kuře co nejrychleji, aby se v něm udržela vlhkost. Jakmile se pánev rozehřeje, položte kuřecí prsa horní stranou dolů.Kuchař doporučuje, abyste ho během pečení nechali bez hýbání a nechali ho nerušeně zezlátnout samo. Jakmile kuře získá hnědou zlatavou kůrčičku, samo se uvolní z pánve a bude připraveno k otočení na druhou stranu.Opakované obracení během přípravy kuřecích prsou naruší žár pánve, protože při každém otočení masa na druhou stranu pánev mírně vychladne, uvádí. Z tohoto důvodu nechejte kuřecí prsa na jedné straně nerušeně, obraťte je, až bude tato strana hotová, a poté pokračujte na druhé straně. Abyste při přípravě masa a drůbeže dosáhli dokonalých výsledků, musí být podle AlSawwafa tloušťka masa stejná, aby se zajistilo rovnoměrné propečení. Pokud pracujete se zmraženými kuřecími prsíčky, je nejlepší nechat je před vařením 30 minut rozmrazit na pokojovou teplotu.Konečně jsme se dostali k nejhoršímu přestupku, pokud jde o přípravu kuřecích prsou! Pocit nejistoty, jak dlouho kuřecí prsa vařit, může vést k jejich převaření, což má za následek suchá a ne moc dobrá kuřecí prsa.Po uvaření kuřecích prsou je nechte odpočinout, pokud je plánujete před podáváním nakrájet na plátky. AlSawwaf vysvětluje, že pokud nenecháte kuřecí prsa řádně odpočinout, promarníte veškerou práci, kterou jste vynaložili, abyste dosáhli dokonale křehkého masa. Pakliže nenecháte maso odpočinout, ale hned jej rozkrájíte, vyteče veškerá šťáva a maso bude suché.Šéfkuchař poznamenává, že při vaření kuřete se často obáváme, protože nechceme riskovat, že ho nedovaříme - ale v důsledku toho ho lidé často převaří. Teploměr na sledování vnitřní teploty je spolehlivý způsob, jak se ujistit, že je kuře dokonale propečené, aniž by se převařilo a vysušilo, radí odborník. Optimální vnitřní teplota kuřecích prsou - a všech drůbežích prsou - by měla dosahovat 170 °C. Jakmile dosáhne 170 °C, odstavte kuřecí prsa z ohně a nechte je odpočinout.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

