Prezident Zeman bude přeložen na standardní lůžko. V omezeném režimu bude moci přijímat návštěvy

Příští týden v pondělí bude prezident Miloš Zeman přeložen z akutního lůžka na standardní lůžko na standardním oddělení. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

„Prezident republiky Miloš Zeman bude podle sdělení ÚVN Kanceláři prezidenta republiky přeložen v pondělí dne 15. listopadu 2021 z akutního lůžka na lůžko standardní na standardním oddělení. Prezident republiky bude moci na standardním oddělení omezeně přijímat návštěvy,“ uvedl mluvčí.Zeman, který se léčí od 10. října v Ústřední vojenské nemocnici, pověřil v úterý lídra koalice SPOLU a PirSTAN Petra Fialu jednáním o složení nového kabinetu. Podle Fialových předpokladů by se jeho vláda mohla ujmout mandátu do vánočních svátků. Do té doby by měl stát řídit končící kabinet v demisi.Lídři koalic SPOLU a Pirátů se STAN podepsali v pondělí koaliční smlouvu. 18členné vládě bude předsedat Petr Fiala, ve sněmovně se bude opírat o 108 poslanců. Podle Fialy vláda musí vyřešit zdravotnickou, ekonomickou a hodnotovou krizi. Stojí před ní i úkoly přinést systémové změny.Vznikající vláda také zdůrazňuje ukotvení České republiky v EU a Severoatlantické alianci, podporu demokracie a lidských práv a rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu jako zásadní priority v diplomacii.Zástupci nové vládní koalice také dávají jasně najevo, že plánují zvýšení obranných výdajů, které by podle nich měly v roce 2025 dosáhnout dvou procent HDP, což by umožnilo splnit závazky země vůči NATO.Hospitalizace ZemanaPrezident Miloš Zeman byl v první polovině října hospitalizován kvůli zhoršení zdravotního stavu v důsledku zhoršeného příjmu potravy a tekutin. „Zdravotní stav při příjmu do nemocnice nepochybně vyžadoval intenzivní péči. Léčba, a to zejména komplexní nutriční podpora, poskytnutá na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, vedla ke zlepšení prezidentova klinického stavu,“ vysvětlila mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke.Bližší diagnózu jsme se nedozvěděli ani od Hradu ani od lékařů, neměli k tomu souhlas prezidenta. Zákonodárci tak kvůli tomu začali v uplynulých týdnech uvažovat o dočasném převodu prezidentových pravomocí na předsedu Sněmovny a premiéra.Předseda Senátu Miloš Vystrčil před pár dny v této souvislosti uvedl, že pokud bude prezident republiky Miloš Zeman schopen vykonávat alespoň nejdůležitější ze svých prezidentských povinností, nebude důvod k převodu jeho pravomocí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

