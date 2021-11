https://cz.sputniknews.com/20211110/ulomek-cinskeho-satelitu-ohrozuje-mezinarodni-vesmirnou-stanici-16461201.html

Úlomek čínského satelitu ohrožuje Mezinárodní vesmírnou stanici

Část čínského meteorologického satelitu se v pátek přiblížila k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), Státní korporace pro kosmické aktivity Roskosmos studuje... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

věda a technologie

rusko

vesmír

iss

Ruské Centrum řízení letů může dnes večer provést manévr odklonění ISS od čínského kosmického smetí, uvedl Sputniku zdroj v raketovém a vesmírném odvětví.Jde o nebezpečí, které přestavuje úlomek meteorologického satelitu Číny, který byl sestřelen v roce 2007 při testování protisatelitní zbraně. Do nebezpečné vzdálenosti se úlomek dostane 12. listopadu okolo 3:56 moskevského času (pozn. 1:56 SEČL).Podle zdroje v případě provedení manévru bude zrušena plánovaná korekce ISS, která měla proběhnout 16. listopadu.Jak poznamenal zdroj Sputniku, manévr bude proveden dříve, aby nebylo zabráněno připojení zítra startující lodě Crew Dragon. Neovlivní to ani prosincový start Sojuzu MS-20 s vesmírnými turisty.Družice pražského planetária a hvězdárnyPražské planetárium a hvězdárna vyšlou v červnu 2022 do vesmíru družici, jejímž úkolem bude popularizace vědy. Družici vynese do vesmíru raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Řídící centrum v planetáriu bude přístupné veřejnosti, oznámili zástupci planetária na festivalu kosmických aktivit Czech Space Week v Praze.Po přibližně osmiminutovém letu na raketovém nosiči má být družice vypuštěna společně s dalším nákladem ve speciálním kontejneru, takzvaném deployeru. Po ověření parametrů dráhy poletí družice do volného kosmického prostoru. Bude obíhat asi 550 kilometrů nad povrchem Země rychlostí téměř 28 000 kilometrů za hodinu. „Při této rychlosti by družice překonala vzdálenost mezi Prahou a Brnem za pouhých 20 sekund,“ uvedl ředitel organizace Planetum Jakub Rozehnal.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

rusko, vesmír, iss