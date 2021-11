https://cz.sputniknews.com/20211110/v-rijnu-inflace-v-cesku-mezirocne-zrychlila-na-58-procenta-16461618.html

V říjnu inflace v Česku meziročně zrychlila na 5,8 procenta

V říjnu inflace v Česku meziročně zrychlila na 5,8 procenta

V říjnu inflace v Česku meziročně zaznamenala výrazný růst tempa na 5,8 procenta ze zářiových 4,9 procenta. Jedná se tak o nejvyšší meziroční růst od října... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-10T10:49+0100

2021-11-10T10:49+0100

2021-11-10T10:49+0100

česko

rekord

inflace

zdražení

růst

V porovnání s letošním zářím došlo ke zrychlení inflace o 0,9 bodu, což představuje nejvýraznější zrychlení od ledna 2012.Rostou především náklady na bydlení. Například nájemné v říjnu bylo o 3,5 procenta dražší než loni. Zdražilo také vodné a stočné, konkrétně o 5,5 procenta.Zdražování se však dotklo i cen na dopravu. Doprava zdražila o 11,6 procenta. Za tabák a alkohol si připlácíme o 8,6 procenta více. O více než deset procent zdražily také obuv a oblečení. Zdražování se však nevyhnulo ani oblasti stravování a potravin.Schillerová vs. StanjuraV nedělních Otázkách Václava Moravce proběhla diskuse vicepremiérky a končící ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové a prvního místopředsedy ODS Zbyňka Stanjury, který je považován za pravděpodobného příštího ministra financí.V pořadu Schillerová oznámila, že podle makroekonomické prognózy vlády dosáhne příští rok inflace v Česku šesti procent. Začátkem roku by se mohla pohybovat dokonce kolem sedmi procent. Zejména kvůli rostoucí inflaci zvýšila Česká národní banka základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Ministryně Schillerová kroky ČNB dlouhodobě kritizuje. Tvrdí, že zvyšování sazeb vysokou inflaci v Česku zkrotit nepomůže. Stanjura vyrazil do útoku a prohlásil, že paní Schillerová a pan Babiš jen odvádějí pozornost od vlastních chyb.Na otázku, jak bude postupovat nová vláda, Zbyněk Stanjura odpověděl. „Zaprvé nemít tak vysoké schodky státního rozpočtu, musíme otevřít pracovní trh lidem z Ukrajiny a zjednodušit stavební řízení. Řešení je však v řádu měsíců a ne týdnů,“ uvedl místopředseda.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

rekord, inflace, zdražení, růst