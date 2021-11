https://cz.sputniknews.com/20211110/vlada-pritvrzuje-nova-opatreni-se-dotknou-skol-a-zdravotniku-dalsi-projedna-vlada-v-patek-16462019.html

Vláda přitvrzuje! Nová opatření se dotknou škol a zdravotníků. Další projedná vláda v pátek

Po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že tam, kde je na jednom místě aspoň 50 žáků nebo studentů, bude nutné při výuce nasazovat... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

Od 15. listopadu také bude platit povinnost pro neočkované zaměstnance v lůžkové péči se jednou týdně testovat.Očkování cizinců, kteří dlouhodobě a legálně žijí na území České republiky, bude hrazeno z rozpočtu ministerstva zdravotnictví.Dosluhující premiér Andrej Babiš uvedl, že další protikoronavirová opatření projedná vládní rada pro zdravotní rizika ve čtvrtek ráno a následně v pátek mimořádně vláda. Konkrétně o jaká opatření by se mělo jednat, Babiš ani Vojtěch nekonkretizovali.„My vám to teď říkat nebudeme,“ informoval po jednání vlády Babiš, dodal, že není třeba se obávat, že by se jednalo o lockdown pro neočkované. Upozornil, že situace nevypadá dobře a apeloval na občany, aby se nechali očkovat.Zvýšení platů státních zaměstnancůMinistři také schválili zvýšení platů státních zaměstnanců, veřejné sféry a také členů bezpečnostních sborů. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová. Od ledna by se tak zaměstnancům veřejných služeb a správy mohl zvýšit platový tarif o 1400 korun. Samostatně vláda projedná navýšení členům bezpečnostních sborů.Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) již avizoval, že pokud vláda odsouhlasí navýšení platů zaměstnanců státu a veřejné správy, nová vláda to zruší.Vláda také projednala pomoc v souvislosti s cenami energií a krachem dodavatelů energií.„Energie není obyčejná komodita. To není ani chleba ani jogurt, máme dodavatele poslední instance,“ uvedl po vládě Andrej Babiš.„Není možné, aby ERÚ nevědělo, co se děje na tom trhu,“ doplnil Babiš.Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se pozitivně vyjádřil k iniciativě ministerstva práce a sociálních věcí, které přišlo s mimořádnou formou pomoci sociálně slabším rodinám, které byly dotčeny krachem Bohemia Energy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

