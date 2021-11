https://cz.sputniknews.com/20211110/who-prozradila-kdy-bude-vyhlasen-konec-pandemie-koronaviru-16462516.html

WHO prozradila, kdy bude vyhlášen konec pandemie koronaviru

WHO prozradila, kdy bude vyhlášen konec pandemie koronaviru

Regionální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu Hans Kluge prohlásil, že ukončení pandemie koronaviru bude záležet na tom, jak rychle se... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-10T11:47+0100

2021-11-10T11:47+0100

2021-11-10T11:47+0100

svět

vakcína

očkování

koronavirus

sputnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/16462631_0:156:3091:1894_1920x0_80_0_0_bd9a19fca771c370a5606f099d68c691.jpg

„Jakmile přestanou být zdravotnické systémy přetíženy, sníží se počet hospitalizací a úmrtí na covid-19 a bude možné poskytování jiných zdravotnických služeb v plném rozsahu, jak tomu bylo dříve, pak se možná změní pandemie na endemii,“ uvádí jeho slova La Vanguardia.Kluge zdůraznil, že jednou z hlavních překážek se stala „váznoucí“ vakcinace v některých zemích a také neoprávněné zmírnění profylaktických opatření.Podle informací WHO přesáhl počet nakažených koronavirem po celém světě 250 milionů lidí. Nejsložitější situace je nyní v USA, Indii, Brazílii a Velké Británii. Rusko je v tomto seznamu na pátém místě.Očkování zůstává i nadále nejspolehlivějším způsobem ochrany před koronavirem. Drtivou většinu pacientů nemocnic tvoří neočkovaní. Koncem září WHO spojila úmrtnost na SARS-CoV-2 s odmítnutím preventivní imunizace.Uznání ruské vakcínyMinistr zdravotnictví RF Michail Muraško prohlásil, že práce s WHO na uznání ruské vakcíny proti covidu-19 postupuje správným směrem.Data návštěvy WHO koordinují výrobci a odborníci, dodal ministr.Vakcína Sputnik V byla schválena v 70 zemích s celkovým počtem obyvatelstva čtyři miliardy lidí, čili přes 50 % obyvatel země. Podle počtu schválení státními regulačními úřady je Sputnik V na druhém místě na světě. Efektivita vakcíny činí 97,6 % podle výsledků rozboru údajů 3,8 milionu očkovaných občanů Ruska, což je více než údaje zveřejněné dříve v lékařském časopise Lancet (91,6 %), oznámily dříve Ruský fond přímých investic a Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211110/vlada-pritvrzuje-nova-opatreni-se-dotknou-skol-a-zdravotniku-dalsi-projedna-vlada-v-patek-16462019.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vakcína, očkování, koronavirus, sputnik v