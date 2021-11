https://cz.sputniknews.com/20211110/zahradil-se-pustil-do-piratu-mam-skoro-pocit-ze-nemaji-nikoho-kdo-by-dosahoval-urovne-petricka-16464449.html

Zahradil se pustil do Pirátů: Mám skoro pocit, že nemají nikoho, kdo by dosahoval úrovně Petříčka

Zahradil se pustil do Pirátů: Mám skoro pocit, že nemají nikoho, kdo by dosahoval úrovně Petříčka

Europoslanec Jan Zahradil věří, že nová vláda povládne celé čtyři roky, a to navzdory tomu, že jako jediný po volbách nezvedl ruku pro koaliční smlouvu. V... 10.11.2021, Sputnik Česká republika

Europoslanec byl před volbami ke koalici SPOLU poněkud skeptický. Zpětně však Zahradil konstatuje, že se mýlil. Uvedl, že z různých svých analýz a úvah nekalkuloval s tím, že by úspěch mohl být tak velký. Dodal, že vládě přeje úspěch, jelikož její součástí je i jeho vlastní politická strana.Zahradil se vyjádřil i k Pirátům a STAN. Resort zahraničí bude totiž spadat pod Piráty a STAN by mělo obsadit post ministra pro evropské záležitosti.Uvedl, že mezi Piráty nevidí nikoho, kdo by odborně, osobnostně a z hlediska organizačních schopností mohl ministerstvo efektivně řídit. Dodal, že v minulosti nesouhlasil s mnoha ministry zahraničí, avšak to byli podle něj většinou seniorní politici, kteří měli něco za sebou a ve svých stranách měli váhu.Zahraniční politikaPodle Zahradilových slov má ministr zahraničí z podstaty věci konflikty uhlazovat, má postupovat jako diplomat a snažit se o dobré vztahy s co nejvíce státy. „A to i se státy, vůči nimž můžeme mít výhrady z hlediska režimu nebo dodržování lidských práv. Když se podíváte do OSN, převažují tam státy, které nejsou v našem euroatlantickém slova smyslu demokratické,“ dodal s tím, že demokratický svět musí i s těmito státy nějakým způsobem komunikovat a ne se s nimi dostávat do neustálého konfliktu.Zahradil uvedl, že budoucí premiér Petr Fiala si podstatnou část zahraniční politiky stáhne pod sebe, jako to dělali i minulí premiéři, například Mirek Topolánek, Petr Nečas, nebo Andrej Babiš. Podle něj vnímá Fiala spolupráci V4 docela silně a nemá zatím důvod se obávat, že by to někdo z dalších koaličních partnerů chtěl „nějak rozstřílet“.Europoslanec vyjádřil naději, že bude pětikoaliční vláda stabilní. „Samozřejmě se sem valí řada problémů. Zvenčí importovaná inflace. Dále těžkosti při dodávání některých fosilních paliv, se kterými se budeme muset vyrovnat a tak dále. To určitě pro vládu nevytváří lehkou situaci. Ale věřím, že silný mandát, který od voličů dostala, neprohospodaří. A že bude vládnout celé čtyři roky,“ dodal.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

