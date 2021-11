https://cz.sputniknews.com/20211110/zeman-je-zpet-a-petikoalici-se-tresou-kolena-jde-o-budouci-vladu-16460362.html

Zeman je zpět a pětikoalici se třesou kolena. Jde o budoucí vládu

Zeman je zpět a pětikoalici se třesou kolena. Jde o budoucí vládu

Pan prezident je znovu v akci. Samozřejmě v mezích jeho zdravotního stavu. A to znamená, že brzy může jmenovat novou vládu. Na první pohled tomu nic nebrání. Šéf hnutí ANO a dosluhující premiér Andrej Babiš se vzdal možnosti sestavit kabinet, protože nemá s kým. A proto šanci dostala pětikoalice v čele se šéfem modrých ptáků Petrem Fialou.Pětikoalice podepsala koaliční dohodu. A už má dokonce kandidáty na vedení jednotlivých rezortů. Zatím je tutlá. Proč? Tak třeba takový Vlastimil Válek je údajným kandidátem na nového ministra zdravotnictví a rád hrozí lockdownem pro neočkované, zatím jen prý chce zavřít důchodce. Ale i další. Hned o tom bude řeč.Pětikoalici se třesou kolena. Bojí se, že nový kabinet nemusí být rychle jmenován. A jde to číst mezi řádky. Ukázkou toho je prohlášení budoucího ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS.V procesu jmenování kabinetu, jak jej sestavují koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty, Stanjura neočekává „žádné významnější komplikace“.Ano, o Válka a jeho lockdown skutečně nejde. Jde o toho Lipavského. Proč? Protože Fiala ví, že to je extrémně sporný kandidát, se kterým bude mít problém nejen pan prezident, ale i samotný budoucí premiér. Nejde jen o Lipavského vztah k Rusku a Číně. Vymezovat se vůči těmto velmocím je dnes politický mainstream. Ale o vztah k Izraeli, který je deklarovaný jako prioritní spojenec nové české vlády.Pan Zeman s ODS, ale i lidovci, mají vstřícný vztah k izraelskému státu. Na rozdíl od Pirátů. A předně Lipavskému. Sporný bod tu je přestěhování české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. To je politický sen prezidenta. A tomu se Lipavský protiví. „Zřízení velvyslanectví v Jeruzalémě jako takového by bylo v rozporu s mezinárodním právem i společným postojem EU," řekl dříve médiím Lipavský.Takže? Dá se předpokládat, že se na Lipavském jmenování nové vlády jako celku zasekne. A dá se předpokládat, že Fialovi to vadit nebude. A už vůbec mu vadit nebude, když pan Zeman odmítne stisknout ruku bývalému pirátskému poslanci, který chce šéfovat diplomatickému rezortu. Bude to políček Pirátům od ODS prezidentovou rukou.O jmenování nové vlády a třesoucích se kolenou pětikoalice Sputnik hovořil s politologem Tomášem Doležalem.„Jde o politickou a mediální přípravu na potenciální střet budoucího premiéra Petra Fialy a prezidenta Miloše Zemana ve věci jmenování některých členů nové vlády, ke kterým bude mít prezident zásadnější výhrady. Stejně tak, jako tomu bylo ze strany prezidenta Zemana vůči pánům Pochemu a Šmardovi, které sociální demokracie ve vládě premiéra Babiše navrhovala na posty ministra zahraničí resp. ministra kultury – a které prezident Zeman tak dlouho odmítal jmenovat, až došlo raději ke jmenování nových adeptů ze strany ČSSD. Rozdíl oproti situaci, která může zanedlouho nastat, je v tom, že tehdy premiér Babiš rozhodně na původních nominacích sociálnědemokratických ministrů netrval, spíše naopak, a že rozhodně nechtěl jít do střetu s prezidentem Zemanem.To může být nyní jiné – a jestliže premiér Fiala bude na všech svých původních nominacích trvat a prezident Zeman naopak v některém případě nebude chtít ustoupit, může celý spor skončit buďto žalobou na nečinnost prezidenta u Ústavního soudu anebo i ústavní žalobou na prezidenta v Parlamentu, která může skončit návrhem Ústavnímu soudu na zbavení prezidenta jeho úřadu, na jeho odvolání,“ míní známý expert.Dá se z toho usuzovat, že pětikoalice se obává, že u pana prezidenta může s kandidáty na ministry narazit?„Určitě ano, je evidentní, že Miloš Zeman bude některé personální nominace rozporovat a kritizovat a snažit se o změnu. Půjde o pokračování dlouhodobého ústavního výkladového sporu, zda prezident je povinen vyhovět každému návrhu premiéra na jmenování člena vlády, anebo zda smí jmenovat členem vlády jen takového člověka, kterého mu navrhne premiér, ale nikoli každého takového člověka. Mezi oběma alternativami je velký rozdíl,“ říká politolog.Dokážete si představit, že pan prezident Zeman bez okolků jmenuje Jana Lipavského od Pirátů. Jeho politika, ať už vůči Rusku, Číně nebo Izraeli, je v absolutním rozporu s postoji pana Zemana.„Bez okolků určitě ne, největší prezidentovy výhrady budou zcela určitě směřovat, kromě profesní nezkušenosti Jana Lipavského, směřovat k jeho protiizraelským postojům. Je dost pravděpodobné, že tuto nominaci, pokud skutečně ze strany budoucího premiéra Fialy přijde, prezident nebude velmi dlouho akceptovat, pokud vůbec,“ říká politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

