Babiš ke covidovým opatřením: Nemůžeme si dovolit přijmout něco, co nastupující ministr odmítne

Babiš uvedl, že i přesto, že je jeho vláda v demisi, ničeho se nezbavuje. Podle jeho slov pracují naplno. S Válkem prý koordinují další rozhodnutí ohledně covidu. V pátek podle něj proběhne koordinační jednání Vojtěcha a Válka, tudíž jejich týmu komunikují.Dodal, že se snaží komunikaci mezi odbornými týmy moderovat. Zmínil, že neočekává, že jeho vláda přijme opatření, se kterými ta nová nebude souhlasit.Podle slov šéfa ODS a lídra koalice SPOLU Petra Fialy se veřejnost nezajímá, zda se domluví na termínu, ale co se bude dělat v boji s covidem. „Mrzí mě, že resort zdravotnictví přesouval termín, kdy se měly týmy setkat, my jsme však na setkání připraveni,“ uvedl.Vyjádřil naději, že k páteční schůzi dojde i k dohodě. Dodal, že může garantovat, že budoucí vláda žádná smysluplná opatření rušit nebude.Nutno podotknout, že koronavirus v Česku opět nabírá na obrátkách. Za včerejší den přibylo přes 13 tisíc nakažených, celkem tak ČR hlásí 1 856 555 případů covidu-19. Mezitím se vyléčilo 1 702 240 pacientů s koronavirem, zemřelo 31 289 nakažených. Aktuálně je v českých nemocnicích 3 452 pacientů s covidem-19. Za středu bylo také provedeno 59 986 PCR testů a 35 843 antigenních testů.Demise vládyAndrej Babiš dnes na tiskové konferenci uvedl, že vláda schválila svoji demisi. Již před včerejší schůzí Babiš avizoval, že demisi podá písemně po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Schůze nakonec skončila pozdě v noci a vláda se k projednání demise sešla dnes ráno v osm.Prezident České republiky Miloš Zeman dnes přijal demisi vlády Andreje Babiše a zároveň ji pověřil vykonáváním jejích funkcí prozatímně do jmenování nové vlády.Babiš na pátek plánuje další jednání kabinetu, na kterém by ministři měli probírat protiepidemická opatření. Poprvé by tak vláda hnutí ANO a ČSSD zasedala v demisi. O složení nového kabinetu jedná koalice SPOLU a PirSTAN. Do jmenování nové vlády zemi povede nadále premiér Babiš s vládou v demisi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

