Benzin už stojí přes 37 korun. Paliva v Česku nadále zdražují

Benzin už stojí přes 37 korun. Paliva v Česku nadále zdražují

V Česku nadále rostou ceny pohonných hmot. Ve srovnání s minulým týdnem Natural 95 zdražil o 21 haléřů a již se prodává průměrně za 37,13 koruny za litr. Za... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

Cena benzinu nad 37 korunami byla naposledy na konci října 2012. Když se podíváme na ceny v loňském roce, za litr naturalu řidiči platili necelých 28 korun. Nafta je nejdražší od října 2014, před rokem stál asi 27 korun za litr.Nejprodávanější v Česku je Natural 95, aktuálně se prodává v průměru za 37,13 koruny za litr. Za diesel řidiči platí průměrně 36,05 koruny za litr.Paliva jsou nadále nejdražší v Praze, za benzin řidiči platí průměrně 37,69 koruny. Nafta stojí 36,63 koruny za litr. Nejlevnější je benzin v Ústeckém kraji za 36,78 koruny za litr. V jižních Čechách je nadále nejlevnější nafta, která tam stojí 35,71 koruny za litr.Problémy s rozpočty obcíKvůli vysokým cenám elektřiny musí obce již dopředu řešit rozpočty. Přemýšlí proto nad různými variantami, jak ušetřit a fungovat úsporněji. Jednou z variant je to, že by se obce zahalily do tmy a omezilo by se veřejné osvětlení.Tímto stylem přemýšlí například ve středočeské Litni, kde by se obyvatelé mohli zahalit do tmy jakmile přijede poslední vlak a znovu by se rozsvítily až ráno. Radnice už dokonce mezi místními vypsala anketu. A o této cestě začínají přemýšlet i další menší obce, kterým by nové ceníky mohly zamíchat s napjatými rozpočty. Rozpočty na energie se totiž navyšují v průměru okolo 25 %, přičemž vše záleží na tom, jak obce energii nakupují a zda mají fixované ceny, uvádí se v článku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

