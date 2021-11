https://cz.sputniknews.com/20211111/byvaly-klausuv-poradce-i-klement-gottwald-se-dostal-k-moci-legalneji-nez-pekarova-16471623.html

Bývalý Klausův poradce: I Klement Gottwald se dostal k moci legálněji než Pekarová

Bývalý poradce exprezidenta Václava Klause Pavel Hasenkopf se věnuje včerejšímu dění na domácí politické scéně, kdy došlo ke zvolení šéfky TOP 09 Markéty... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

Ve svých statusech autor vyslovuje názor, že nejde o legální postupy.„I ten Klement Gottwald se dostal k moci legálněji než Pekarová Adamová k funkci předsedkyně Sněmovny. Mé znechucení z nastupující nomenklatury je na maximu,“ odkázal na dějiny Hasenkopf.Doplnil, že pětikoalice zahodila možnost ukázat vlídnou tvář opozici, zato ale plně využila možnosti ukázat všem svůj strach a faktickou slabost.„Od roku 1989 uběhlo 32 let. Když uběhlo 32 let od února 1948, psal se rok 1980,“ připomněl Hasenkopf.Klausův exporadce neopomenul situaci spojenou se zvolením dalších členů dolní komory Parlamentu.„Pokud se týče výkladu čl. 32 Ústavy (zda Havlíček smí kandidovat), v debatě klíčové protiargumenty proti sněmovnímu výkladu zazněly, zejm. od prof. Válkové a posl. Ferance, ale i od Patrika Nachera, Aleny Schillerové či Kláry Dostálové. Že se to sněmovní většina rozhodla protlačit na sílu, je věc druhá (marně přemýšlím, proč Adamová zahodila možnost zvítězit nad Karlem Havlíčkem). Karel Havlíček i Alena Schillerová by mohli z fleku kandidovat na prezidenta. Mají na to,“ přišel s úvahami Hasenkopf.Autor příspěvku nechápe, proč Zbyněk Stanjura podal návrh na jednání po 21. hodině jménem klubů SPOLU a PirSTAN.V této souvislosti Klausův exporadce položil dalších několik otázek.„PROSÍM? Takže kluby ODS, TOP09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN, byť uvedené na webu Sněmovny, už zase neexistují? Odkdy? A ty nové dva kluby se ustavily kdy přesně? A kdo stojí v jejich čele?“ dotazuje se Hasenkopf.Expert zpochybňuje legitimitu nominantů poslaneckých klubů.„Nezákonně existující kluby > neplatné nominace > neplatnost zvolení všech nominantů tzv. poslaneckých klubů ODS, TOP09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN > neplatné všechny úkony, které ve svých funkcích, které nezákonně okupují, zvolenci nominovaní uvedenými kluby učiní,“ uvedl.K Hasenkopfovi se připojili sledující.„Prostě si z lidí dělají legraci a přetváří si vše tak, jak jim to v daný moment vyhovuje,“ vyslovila se Monika Rose.„Přiznejme si, laskavý čtenáři, že žijeme v Kocourkově a pořád se nedivme‚ co je tady možné!“ připomněl Vit Klima smyšlenou obec z humorných příběhů, kde obyvatelé dělají vše neúčelně a neúspěšně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

