Čírtková navrhla svoji variantu národního ptáka: Doufám, že si někdo nemyslel třeba na holubičku

Čírtková navrhla svoji variantu národního ptáka: Doufám, že si někdo nemyslel třeba na holubičku

Česká advokátka Monika Čírtková reagovala na jeden bod z koaliční smlouvy nové vlády. Jedním z nich je totiž volba národního ptáka. Čírtková tak přispěla i... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

V koaliční smlouvě je jeden z bodů vybrání českého národního ptáka. Vláda chce výběrem nového českého symbolu zvýšit zájem o ochranu životního prostředí mezi mladými. Ti ho mají vybírat formou ankety na základních školách.Advokátka Monika Čírtková se rozhodla, že i ona „přispěje svou troškou do mlýna“ a napsala, který pták by to podle ní měl být. Nejprve však ironicky zhodnotila přítomnost tohoto bodu ve smlouvě.Čírtková píše, že navrhuje jako národního ptáka sojku. „Sojka práskačka, která donáší Krakonošovi, že chamtivý Trautenberg je už zase v revíru a chystá nějakou lumpárnu, toť výstižný obraz české národní povahy,“ uvádí.Následně napsala i výčet „udání“. Bylo mezi nimi například: „Upozorňuji, že se stýká s obyvateli židovského původu...“; „Vážení demokraté v Bruselu, prosím zasáhněte...“; „Vážení soudruzi v Moskvě, dovolte, abychom vás se znepokojením informovali o nepříznivém vývoji v naší zemi...“; „Pohyboval se po městě bez roušky...“Dodala, že sojka bude jistě ikonický národní pták a doufá, že nikdo nemyslel třeba na holubičku nebo orlici. „Vždyť žalovat se nemá, ale hlásit se to musí.“A jaké si vysloužila Čírtková reakce? Nutno podotknout, že kreativitě její sledující meze nekladli. „Stra-ka stra-ka !!! Ostatně je symbolem nejsilnější strany koalice, ne?“ zaznělo například. „Původně jsem chtěl žákům navrhnout fialu, ale prý vědí, že to je kytka a ne pták,“ uvedl další uživatel.Na komentáře zareagovala pod svým vlastním postem ještě i Čírtková: „Přátelé, děkuji za velmi přínosné příspěvky do diskuse a zpestření úterního odpoledne. Nyní se vracím ke stroji, ale přemýšlím, že téma si nezasluhuje opustit, v diskusi padlo už tolik inspirativních návrhů, že to asi budu muset časem nějak shrnout a zpracovat. To máme už sojka, straka, papoušek, slepice, husa, kachna, sýkorka, orlice, pštros, lev a fiala...Děkuji všem,“ uvedla.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

