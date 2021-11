https://cz.sputniknews.com/20211111/expert-prozradil-nekolik-typu-jak-pripravit-bozsky-kremovou-bramborovou-kasi-16468491.html

Expert prozradil několik typů, jak připravit božsky krémovou bramborovou kaši

Expert prozradil několik typů, jak připravit božsky krémovou bramborovou kaši

Bramborová kaše je jednou z nejoblíbenějších příloh, která se ideálně hodí k masu i rybě. Dnes jsme si pro vás připravili tipy expertů, jak připravit ideální... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-11T07:30+0100

2021-11-11T07:30+0100

2021-11-11T07:30+0100

zdraví

brambory

vaření

tipy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/13210203_0:164:3056:1883_1920x0_80_0_0_1c029f0a19273a6250eba37d3b6460b9.jpg

Existuje snad někdo, kdo nemá rád bramborovou kaši? Ale jak ji připravit opravdu perfektně? Použít k její přípravě tyčový mixér, nebo zůstat u starého dobrého šťouchadla? Expert se dělí tajnými triky na přípravu té nejlepší bramborové kaše, vyzkoušejte je! Rozhodně toho nebudete litovat.V oblasti gastronomie se vedou spory ohledně toho, jak dosáhnout toho nejlepšího výsledku. Někteří vřele doporučují použití trochu šlehačky a zamíchat ji do bramborové kaše. Další radí vymoženosti kuchyňských technologií, s jejichž pomocí se zbaví i těch nejmenších hrudek v kaši.Express oslovil Paula Rossitera, zkušeného manažera v oblasti cateringu z Londýna. V oblasti gastronomie pracoval okolo dvaceti let. Rozhodně vás má čemu naučit.Paul uvádí, že během své praxe ještě nikdy neviděl, aby profesionální kuchař přidával do bramborové kaše šlehačku. Většina z nich spoléhá na máslo, trochu mléka, trochu soli a bílý pepř.Přiznává, že komerční kuchyně v boji s hrudkami většinou používají různé technické vymoženosti nebo lisy. Doma však expert dává přednost klasickému šťouchadlu.Mnozí kuchaři na TikToku nedají dopustit ne elektrické metličky ke šlehání. Když použijete metlu ke šlehání, vaše bramborová kaše bude mít opravdu krémovou konsistenci. Někteří ale upřednostňují tuhou bramborovou kaši.Do bramborové kaše také můžete zamíchat přísady, které máte rádi. A jaké to jsou? Například lžíce křenu přidá vaší kaši nezapomenutelnou chuť. Troška parmazánu ji udělá božsky sýrovou.Dalším velmi chutným doplňkem může být mladá cibulka. Experti také varují, že použití velkého množství másla může mít nepříznivý vliv na vaše zdraví. Abyste se vyhnuli této chybě, použijte trochu nízkotučného mléka. To by mělo pomoci, abyste nemuseli sáhnout po velkém množství másla.To však ještě není všechno. Na výsledek má podle experta vliv také typ brambor. Rossiter radí odrůdu Maris piper, ta by měla zabezpečit nejlepší konsistenci i chuť. Na druhé straně nic nezkazíte ani brambory King Edward.A jak připravit naprosto bombastickou bramborovou kaši?Očistěte a nakrájejte brambory a hoďte je do osolené vroucí vody. Když jsou brambory uvařené, slijte vodu a nechte brambory v kastrolu. Přidejte bohatou lžíci másla, trochu mléka, špetku soli a trochu bílého nebo černého pepře.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

https://cz.sputniknews.com/20211110/jemny-dort-napoleon-bez-peceni-za-30-minut-foodblogerka-prozradila-originalni-recept-16454943.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brambory, vaření, tipy