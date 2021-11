https://cz.sputniknews.com/20211111/filip-okomentoval-krok-poslancu-top-09-kteri-si-nechali-vysvetit-kancelare-po-komunistech-16475346.html

Filip okomentoval krok poslanců TOP 09, kteří si nechali vysvětit kanceláře po komunistech

Filip okomentoval krok poslanců TOP 09, kteří si nechali vysvětit kanceláře po komunistech

Poslanci TOP 09 si nechali vysvětit kanceláře po komunistech. Podle nich tímto gestem udělali „tlustou čáru“ za působením KSČM ve Sněmovně. Podle bývalého šéfa... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

Médii se začala šířit zpráva, že poslanci TOP 09 si nechali vysvětit kancléře po komunistech. Novopečený předseda klubu Jan Jakob napsal na Twitteru o této akci a doplnil i fotku.Pro web Seznam Zprávy Jakob dodal i další podrobnosti: „Kanceláře jsme nechali vysvětit, abychom i v duchovní rovině udělali tlustou čáru za působením komunistů v Poslanecké sněmovně. Komunistická ideologie je zrůdná a bohužel na její vrub doplatily miliony lidí životem.“Taková zpráva pochopitelně neunikla bývalému předsedovi strany Vojtěchu Filipovi. Podle jeho slov by tomu normálně ani nevěnoval pozornost. Avšak jako „slušně vychovaný člověk“ odpověděl na dotaz novinářů, co na toto gesto říká.Podle jeho mínění dostala lídryně strany to, co chtěla, tedy post, kde může pouze řídit Sněmovnu nebo něco vykonat. Gesta však podle něj nejsou práce.Dodal, že George Orwell napsal, že „cílem moci je moc“. Podle Filipových slov je to opravdu výstižné pro povolební vládnoucí garnituru.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

