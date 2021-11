https://cz.sputniknews.com/20211111/kancler-mynar-dorazil-na-policii-spekulace-o-neposkytnuti-pomoci-zemanovi-oznacil-za-hloupost-16473999.html

Kancléř Mynář dorazil na policii. Spekulace o neposkytnutí pomoci Zemanovi označil za hloupost

Kancléř Mynář dorazil na policii. Spekulace o neposkytnutí pomoci Zemanovi označil za hloupost

Publikace uvádí, že k prostorám Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Mynář dorazil v doprovodu advokáta Marka Nespaly, který Hrad zastupuje v právních sporech.„Jsem velmi rád, že to bude tento elitní útvar, kterému poskytnu maximální součinnost. Na druhou stranu si myslím, že je škoda, že tenhleten elitní útvar musíme díky některým z vás vytěžovat takovými věcmi,“ sdělil Mynář novinářům.Obvinil novináře z neprofesionality, a to v souvislosti s tím, že došlo ke zpochybňování podpisového aktu, který prezident provedl v přítomnosti třetího nejvyššího ústavního činitele.Mynář označil podaná trestní oznámení za politickou záležitost.Co se týče spekulací o neposkytnutí pomoci, ty kancléř kategoricky odmítl.„To je normální hloupost, promiňte mi ten výraz. Všichni nejbližší spolupracovníci kolem pana prezidenta, včetně pana profesora (Miroslava) Zavorala (ředitel ÚVN a Zemanův ošetřující lékař, pozn. red.) i jeho rodiny se pravidelně snažili přemlouvat pana prezidenta, aby souhlasil s hospitalizací. Bohužel se to podařilo až na tu neděli po volbách,“ podotkl.Připomíná se, že v minulých dnech na policii vypovídali i šéf ochranky prezidenta Martin Baláž a hradní protokolář Vladimír Kruliš.Ve středu server iROZHLAS.cz napsal, že policie zahájila výslechy zaměstnanců Pražského hradu. Kromě toho se prověřuje také podezření z padělání prezidentova podpisu.Zmiňme, že příští týden v pondělí bude prezident Miloš Zeman přeložen z akutního lůžka na standardní lůžko na standardním oddělení. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka bude moci prezident omezeně přijímat i návštěvy.„Prezident republiky Miloš Zeman bude podle sdělení ÚVN Kanceláři prezidenta republiky přeložen v pondělí dne 15. listopadu 2021 z akutního lůžka na lůžko standardní na standardním oddělení. Prezident republiky bude moci na standardním oddělení omezeně přijímat návštěvy,“ uvedl mluvčí.Zeman, který se léčí od 10. října v Ústřední vojenské nemocnici, pověřil v úterý lídra koalice SPOLU a PirSTAN Petra Fialu jednáním o složení nového kabinetu. Podle Fialových předpokladů by se jeho vláda mohla ujmout mandátu do vánočních svátků. Do té doby by měl stát řídit končící kabinet v demisi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

