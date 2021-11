https://cz.sputniknews.com/20211111/lukasenko-vyzval-eu-aby-pred-uvalenim-sankci-myslela-na-tranzit-16476253.html

Lukašenko vyzval EU, aby před uvalením sankcí myslela na tranzit

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko doporučil EU, aby se před uvalením sankcí na Minsk zamyslela nad tranzitem plynu a zboží přes území republiky. 11.11.2021, Sputnik Česká republika

„Polsko nás děsí, že uzavře hranice. Prosím, zavírejte: bude se tam pohybovat méně uprchlíků. Otázka nespočívá v tomhle. Jen jsem poslouchal ty šmejdy, kteří nemají vůbec žádnou hlavu. A když zavřeme tranzit přes Bělorusko? Přes Ukrajinu to nepůjde: ruská hranice je tam uzavřena. Přes pobaltské státy nevedou žádné cesty. Pokud to zavřeme pro Poláky a například pro Němce, co se stane potom? Neměli bychom se zastavovat před ničím, když bráníme naši suverenitu a nezávislost,“ řekl. Lukašenkova slova jsou citována na oficiálních stránkách běloruského prezidenta.Lukašenko poznamenal, že zemí prochází nadnárodní hlavní exportní plynovod Jamal - Evropa a v poslední době výrazně vzrostl objem tranzitu plynu z Ruska na Západ. Zástupkyně tiskové služby EK Nabila Massrali na brífinku v komentáři k prohlášení běloruského vůdce Alexandra Lukašenka uvedla, že běloruské úřady by neměly používat plyn jako nástroj k řešení geopolitických sporů.„Plyn je důležitým zdrojem a neměl by být používán v geopolitických sporech. Lidé by také neměli být využíváni v geopolitických sporech,“ podotkla Massrali.Situace na polské hraniciV pondělí Státní pohraniční výbor Běloruska oznámil, že početná skupina běženců z východních a afrických zemí zamířila k hranici Běloruska s Polskem. Večer téhož dne rezort oznámil, že situace s běženci na hranici je i nadále mimořádně napjatá, před polskými zátarasy na hranici se zastavily přes dva tisíce běženců, včetně žen a dětí. Polští pohraničníci je nepouštějí, migranti se pokoušeli prorazit zátarasy.V poslední době ohlásily Litva, Lotyšsko a Polsko růst počtu zadržovaných nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk všechna obvinění zamítá. V souvislosti s touto situací zavedl prezident Polska na územích pohraničních s Běloruskem režim výjimečného stavu, do ochrany hranice byly zapojeny armáda a policie. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko podotýkal, že Minsk už nebude zadržovat proud nelegálních migrantů do členských zemí EU, kvůli západním sankcím na to už nemá „ani peníze, ani síly“. Běloruští pohraničníci nejednou ohlásili násilné vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

