Média: Rozhodnutí Francie odložit uzavření dvou dohod „rozzlobilo“ EU

Podle Times tento krok Francie „rozzlobil“ ostatní členské státy, které se snaží o uzavření obou dohod. Evropská unie počítala s podepsáním obchodních dohod nejpozději příští rok, ale Paříž přesvědčila Evropskou komisi, aby byly dohody uzavřeny později. Noviny také podotýkají, že řada zemí EU se pokusí na Evropskou komisi vyvinout tlak na čtvrteční schůzce ministrů obchodu. Evropská komise odmítla tyto informace komentovat.Podle evropských diplomatů se francouzský prezident Emmanuel Macron „bojí“ zvýšení importu kuřecího masa z Chile a skopového masa z Nového Zélandu, ke kterému dojde po podepsání dohod. Macron předpokládá, že prezidentští kandidáti opozičních sil ve Francii mohou využít situaci k mobilizaci nespokojených farmářů a antiglobalistů.Francouzští úředníci novinám potvrdili, že Paříž není připravena na dokončení dohod, ale odůvodnili to potřebou dopracování formulace ekologické problematiky a otázek kvót na export zemědělské produkce.Jak píše Times, dohoda s Chile má Evropské unii ulehčit v otázce dodávek lithia, což napomůže stimulaci výroby elektromobilů a snížení závilosti na Číně. Podle jednoho z úředníků EU existuje „malé okno možností“ pro uzavření této dohody, jednání o ní začaly v roce 2017. „Je to skutečně dobrý obchod. Ale Francouzi jsou proti jen kvůli kuřecímu masu,“ zdůraznil úředník.S Novým Zélandem Brusel začal jednat v roce 2018 a stále nebyla vyřešena řada otázek, mezi kterými je výměna informací a „ochrana“ evropských sýrů. Společenství chce, aby novozélandští farmáři nenazývali své sýry evropsky, například feta nebo gruyère.Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová kvůli absenci progresu odložila cestu do Bruselu. Její mluvčí se odvolal na „celou řadu důvodů, včetně vybrání nejlepší doby pro jednání“. Novozélandský ministr obchodu Damien O´Connor místním novinám New Zealand Herald uvedl, že „je tvrdě naladěn na co nejrychlejší ukončení jednání“ a poznamenal, že dohoda přinese „reálné ekonomické výhody pro obě strany“.Macron udělil vyznamenání MerkelovéFrancouzský prezident Emmanuel Macron poděkoval německé kancléřce Angele Merkelová za vše, co ho naučila, a také za všechno, co udělala pro Evropu.Macron zdůraznil, že Merkelová ve své funkci kancléřky dokázala zachovat jednotnost Evropy a to nehledě na všechny otřesy.Ve středu 3. listopadu Macron udělil Merkelové jedno z nejvyšších vyznamenání Francie - nositele velkokříže Řádu čestné legie. Francouzský prezident přijal Merkelovou s vyznamenáním ve francouzské vinařské oblasti Burgundsko. Jednalo se tak o poslední návštěvu Merkelové ve Francii na postu německé kancléřky.Merkelová bude prozatímní kancléřkou Německa, dokud nebude vytvořen nový kabinet ministrů. Zmiňme, že volby do Bundestagu se v Německu konaly 26. září. Strany v současnosti vyjednávají o možném sestavení koalice.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

