https://cz.sputniknews.com/20211111/moty-leta-odletel--na-smrt-zbirky-reaguji-vsichni-od-policistu-a-hvezd-po-hlavu-statu-16472536.html

„Motýľ leta odletel .“ Na smrt Žbirky reaguji všichni, od policistů a hvězd po hlavu státu

„Motýľ leta odletel .“ Na smrt Žbirky reaguji všichni, od policistů a hvězd po hlavu státu

Zpráva o smrti legendárního slovenského zpěváka Mira Žbirky zasáhla jak Slovensko, tak i Českou republiku. Spousta představitelů veřejnosti se vyslovila ke... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-11T10:12+0100

2021-11-11T10:12+0100

2021-11-11T10:12+0100

celebrity

slovensko

česká republika

smrt

zpěvák

miro žbirka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/16472618_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a4a8a5e80f5aaa1b51056d8cb02718b9.jpg

„Svetr, typické brýle a úsměv. Vždy jsem měla pocit, že vůbec nestárne. Texty jeho písní známe všichni nazpaměť. Miloval hudbu, slovenštinu, Londýn a Beatles. Miroslav Žbirka byl a zůstane legendou,” napsala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.Vyzdvihla, že díky jeho nadání zněl slovenský pop i v dobách socialismu absolutně světově.„V hlavě slyším jeho Baladu o polních ptácích a jsem vděčná za to, že tady s námi byl. Od působení ve skupině Modus, přes spolupráci s Marikou Gombitovou, Lacem Lučeničem a také během sólové dráhy vytvořil desítky hitů, které zná celé Slovensko a Česko. Miro Žbirka nikdy nebyl nemoderním klukem, jak o tom zpíval v jedné ze svých písní. Naše vzpomínky na mládí zůstanou navždy spojeny s ním. Děkujeme, Meky,“ uvedla prezidentka.Podle předsedy vlády SR Eduarda Hegera je na Slovensku jen málo autorů a interpretů, kteří svou hudbou přesáhli svou dobu.„Zpráva o úmrtí Mira Žbirky mě zarmoutila. Slovenská hudební scéna přišla o významnou legendu a charismatickou osobnost se specifickým humorem.Jeho tvorbu znají všechny věkové kategorie a složil mnoho písní, které nás oslovily zejména svojí lyrikou,“ napsal slovenský premiér.Za lyrického hudebního prince označil Žbirku předseda SNS Andrej Danko, který sdílel i text písně Motýľ leta odletel.„O víkendu jsem sledoval medailon Mira Žbirky. Jen tak jsem přepínal televizní stanice. Byl tam najednou usměvavý Miro Žbirka. Vzpomínal v kavárně na Lučeniče, Lehotského, Gombitovou i Modus. Skromný a usměvavý člověk. Napadlo mě, když jsem ho viděl, že to je náš lyrický hudební princ. Byl neskutečně citlivý a jemný, i když v dokumentu říkal, že chtěl být rockerem. Jeho hudbu a texty známe nazpaměť všichni. Byl obdivuhodně hudebně a jazykově nadaný,” podotkl Danko.Předseda strany Hlas Peter Pellegrini připomněl, že na melodiích Miroslava Žbirky vyrůstala celá jeho generace.„U jeho písní jsme hledali zdi našich lásek, zpívali balady polním ptákem a počítali zbývajících 22 dní. Jeho hudba, vzezření i slova byla vždy nenásilnou oslavou svobody, vnitřního klidu a laskavého humoru a s jeho odchodem pro mnohé mé vrstevníky definitivně odchází část jejich dětství. Sbohem, Meky, ve slovenské kultuře jste zanechal nesmazatelnou stopu. Věřím, že jste našel svoji Atlantidu a už o ní zpíváte všem, které máte kolem,“ napsal Pellegrini.Policie Slovenské republiky vyjádřila na svém facebookovém účtu soustrast pozůstalým.V souvislosti s odchodem Žbirky smutní i Česká republika.„Všem nám budeš chybět,“ vyslovila se zpěvačka Lucie Bíla.Zpěvačka Hana Zagorová byla lakonická, ale výřečná.„Je mi to moc líto..“ napsala a sdílela krásnou společnou fotografii.Slzy neudržela herečka Jitka Čvančarová.Zajímavý příspěvek zveřejnila advokátka Monika Čírtková, která ukázala, že zpěvák byl milován jak na Slovensku, tak i v České republice.“ČeskoslovenskýKdyž jsem dnes četla zprávu o úmrtí Miroslava Žbirky (69 let, co to je? určitě ne věk na umírání...), ani mne nenapadlo, že je to vlastně slovenský zpěvák. Byl rozhodně československý. Ale já jsem vždy poslouchala jiné autory a interprety, Žbirku ne. Přesto ho mám velmi v oblibě. Jeho písničky totiž hraje na kytaru můj muž. Bez něj by nebyl žádný náš kytarový večer. Díky za to.Miroslav Žbirka21. října 1952 - 10. listopadu 2021R.I.P.”Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

slovensko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, česká republika, smrt, zpěvák, miro žbirka