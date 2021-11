https://cz.sputniknews.com/20211111/odhalena-zada-a-rozparek-odhalujici-nohu-markle-oslnila-ve-vyzyvavych-cervenych-satech--16477202.html

Odhalená záda a rozparek odhalující nohu. Markle oslnila ve vyzývavých červených šatech

Vévodkyně ze Sussexu Meghan Markle se objevila na veřejnosti ve vyzývavých šatech a přitahovala pozornost fotografů. Informuje o tom vydání Town & Country. 11.11.2021, Sputnik Česká republika

Paparazzi zachytili Markle s manželem princem Harrym v New Yorku na galavečeru Salute to Freedom věnovanému Dni veteránů v USA a Dni paměti ve Spojeném království. Jako outfit zvolila Meghan zářivě červené šaty až na zem značky Carolina Herrera, které zdobí hluboký výstřih, otevřená záda a rozparek odhalující nohu. Herrera se proslavila mimo jiné tím, že jejím výtvorům dávali přednost Jacqueline Onassis, Laura Bush, Michelle Obama a Melania Trump.Na záběrech je vidět, že vévodkyně má vlasy stažené do vysokého drdolu a její make-up má odstíny „nude“. Na nohou měla také boty na vysokém podpatku od luxusní značky Giuseppe Zanotti, náušnice a několik náramků od Cartier. Princ Harry se zase akce zúčastnil v klasickém obleku a bílé košili.Dříve známá stylistka spatřila skrytý význam v oblečení prince Harryho a Meghan Markle na obálce Time. Podle Rochelle White znamenají černé a bílé barvy, které si manželé vybrali, zdrženlivost a zůstávají stále v módě. Odbornice také dodala, že oblečení Harryho a Markle považuje za symbol jejich růstu a vývoje za posledních několik let.Na začátku měsíce Sputnik psal o tom, že manželka britského prince Williama, vévodkyně Catherine z Cambridge, se objevila na Klimatickém summitu OSN v Glasgow, známém také pod názvem COP26, v šatech za tisíce liber a byla kritizována na sociálních sítích. Komentáře se objevily v Daily Mail.Kate Middletonová se objevila v modrých midi šatech se zvýrazněnými rameny. Náklady na oblečení značky Eponine činí 2 400 liber (72 tisíc Kč). Vévodkyně si k outfitu zvolila tmavě šedé boty na vysokém podpatku, které již dříve předvedla. Podle Daily Mail je měla na sobě dokonce už minimálně 12x. Cena páru bot od Ruperta Sandersona je 425 liber (asi 12 750 Kč). Middletonová měla v ruce společenskou kabelku v barvě bot.Čtenáři publikace v komentářích pod fotografiemi ale daný vzhled vévodkyně docela kritizovali.„Její šaty jsou velmi staromódní a nudné. Vypadá mnohem starší, než ve skutečnosti je,“ píše jedna uživatelka.Odborníci přitom našli vysvětlení pro zmíněný vzhled vévodkyně. Jak poznamenala módní stylistka Rochelle White, Kate toto oblečení ještě nenosila. Kromě toho je jednoduché a má světlé barvy a s největší pravděpodobností outfit daná značka vyrobila speciálně pro vévodkyni. Middletonová navíc podle stylistky záměrně zvolila takový look, aby na sebe nepřitahovala zvláštní pozornost.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

