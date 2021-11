https://cz.sputniknews.com/20211111/paleontologove-objevili-neznamy-druh-velkeho-dinosaura-16467724.html

Paleontologové objevili neznámý druh velkého dinosaura

Vědci prokázali, že na území dnešního Grónska žil před přibližně 214 miliony let dvounohý býložravý dinosaurus, který dostal jméno Issi saaneq. Článek o tomto... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

Vědci poprvé objevili pozůstatky tohoto dinosaura - dvě dobře zachovalé lebky - v roce 1994 při vykopávkách ve východním Grónsku. Původně se předpokládalo, že jedna z lebek patří plateosauru, známému druhu dinosaura s dlouhým krkem, který žil v Německu, Francii a Švýcarsku v období triasu. Dříve vědci nalezli pouze několik pozůstatků tohoto druhu ve východním Grónsku.Autoři nové práce provedli mikropočítačovou tomografii kostí, která jim umožnila vytvořit digitální 3D modely vnitřních struktur a kostí zvířete, dosud pokrytých sedimenty. Ukázalo se, že anatomie obou lebek je v mnoha ohledech jedinečná, například výrazně vyniká tvarem a proporcemi kostí. Tehdy si paleontologové uvědomili, že objevili nový živočišný druh.Býložravý dinosaurus Issi saaneq (v jazyce Inuitů to znamená studená kost) žil asi před 214 miliony let, na konci triasu. V té době se rozpadl superkontinent Pangaea a začal se formovat Atlantský oceán. V té době na Zemi probíhaly klimatické změny, které umožnily prvním býložravým dinosaurům dostat se do Evropy a rozšířit se za její hranice.Dvě lebky nového druhu patří mláděti a téměř dospělému jedinci. Rozdíly ve stavbě jejich kostí byly nepatrné a týkaly se pouze proporcí. Nový grónský dinosaurus se od všech dosud nalezených sauropodomorfů liší svou lebkou. Tento živočich je však podobný dinosaurům nalezeným v Brazílii, jako jsou Macrocollum a Unaysaurus, kteří jsou téměř o 15 milionů let starší. Spolu s plateosaurem z Německa tvoří skupinu plateosauridů: dvounohých zvířat, která dosahovala délky 3 až 10 metrů.Zkameněliny obrovských ptakoještěrůV hrabství Wanamara v Austrálii paleontologové objevili čelist velkého létajícího dinosaura, jehož rozpětí křídel dosáhlo sedmi metrů. Vzhledem k tomu, že se dochovala pouze jeden metr dlouhá čelist, týmu vědců vedených Dr. Timem Richardsem z University of Queensland trvalo deset let, než vytvořili model vzhledu obrovského zvířete a dokázali, že tyto zkameněliny patřily dříve nepopsanému druhu ptakoještěra.Fosilie dostala jméno Thapunngaka shawi, kde je první část v jazyce místních domorodců přeložena jako „nos-kopí“ a druhá - na počest vědce, který ostatky objevil.Plaz žil před 105 miliony let v období křídy. Měl malé tělo, ale na druhou stranu disponoval obrovskými křídly, lebkou a silnými čelistmi. Kosti zvířat byly uvnitř tenké a duté, což je dokonale přizpůsobilo rychlému letu a lovu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

