Přemysl Votava: Přichází nové nedůstojné fronty a s nimi i strach

Příští týden proběhne skromné jubileum. Uplyne přesně měsíc od volebního vítězství pravicové koalice. Její elektorát je nadále v euforii. A co ostatní... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

Votava: Je krátce po volbách, na jedné straně zářivé úsměvy a nedočkavost, na druhé straně hluboké zklamání. Pro nás občany se tak nabízí otázka, co bude dál. Kam bude směřovat Česká republika, zachová si svoji tvář, bude se snažit o rovnoprávné postavení v EU? Udrží se sociální soudržnost? Je měsíc po volbách. Obavy a rozpaky se naplňují. Však ty samotné volby byly všechno, jen ne demokratické. Hlasy byly sice pečlivě sečteny, ale brutálně vedená kampaň slavila úspěch. Hned krátce po volbách nastupující středopravicová koalice představila své priority. Vedle vzletných slov o nápravě chyb se ukrývá značně omezená suverenita státu a k tomu patří i pevně sevřená bruselská náruč.Sociální dopady musí zákonitě přijít s růstem výdajů na tzv. modernizaci armády. S nárůstem těchto výdajů souvisí ještě těsnější spojení s NATO. Tedy včetně ještě větší vyhrocenosti vztahů s Ruskou federací, nebo s Čínou. Tímto krokem ohrožujeme energetickou bezpečnost země. Jaký rozdíl například od Maďarska, jejich obchodní strategie není tak konfrontační jako naše česká. Nedávno uzavřená smlouva Maďarska s RF je toho dokladem, dává jim jistotu dodávek za rozumnou cenu. Či polská obrana jejich národních zájmů. Nemusíme vždy souhlasit, ale o to více přemýšlet.Jaký dojem jste si odnesl z přímého přenosu ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny, která do svého čela zvolila kandidátku SPOLU Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09)?Povolební jednání se nyní vedou dle pravicového scénáře a tak se stalo, že početně nejsilnějšímu poslaneckému klubu je upíráno právo o své kádrové zastoupení ve vedení Poslanecké sněmovny PČR. Nabízí se srovnání, v minulém vedení Sněmovny měly své zastoupení parlamentní strany dle svých návrhů. Předseda ODS Fiala byl místopředsedou sněmovny. Říká se tomu politická kultura. Stranou jejich zájmů tak stojí i samotní občané. Tím nejostudnějším příkladem jejich nezájmu byl krach jednoho z největších distributorů energií firmy Bohemia Energy, jen několik dnů po volbách. Náhoda, nebo šikovně připravený záměr? Konec činnosti této firmy postihl téměř milion odběratelů. Zaspal zde stát, zaspal i Energetický regulační úřad, který má v kompetenci ochranu spotřebitele.Ale to se v tržní ekonomice občas stává...Ty dnešní fronty před distributory s energiemi jsou ostudné, nedají se přehlédnout! Chodníky jsou plné převážně starších lidí, v jejich očích je vidět strach, beznaděj i obavy, co bude dál. Žijeme v 21. století, za několik dnů si připomeneme 32let od listopadových změn… Lidé ve frontě klopí oči s otázkou, kde před lety udělali chybu? Mnozí z nich před 15lety, když se zcela otevřel trh s energiemi, slyšeli od těch sympatických chlapců v kravatách o výhodné nabídce, tak podepsali. Právě tehdy začal hon na lidi, přímo s požehnáním státu. Dnes tito lidé stojí skoro stydlivě ve frontě… Mnozí z nich přichází do fronty o holi, či na vozíčku, mají strach z každé obálky, co přijde zítra, pozítří… jejich děti žijí často daleko od nich. Pojem internet či e-mail je jim neznámý. Ne každý se v této situaci dovede orientovat. Již teď počítají každou korunu, s otázkou co bude zítra, budou topit, svítit a za kolik? Mnozí z nich v minulosti stáli frontu na banány, citróny, to jim bylo o 32 let méně. Ty minulé i ty dnešní fronty jsou stejně nedůstojné.Je třeba říci nahlas, že v tomto případě významně selhal stát, ten dokonce již před lety, když uvolnil trh s energiemi. Nastupující pravicová vláda tuto chybu samozřejmě nenapraví. Starší generace to dobře chápe. Dnes především senioři platí za tuto chybu, ne za svou, ale za chybu státu. Nelze zavřít oči, je třeba rychle jednat, zima se blíží. Mnozí senioři se dostávají do neřešitelné situace. Roste ale ještě Inflace, již se blíží k 10 %. Znehodnocují se úspory, rostou ceny. Ne každý senior si dovede říci o pomoc, stydí se zaklepat na dveře úřadu. A kladu si otázku: Přijde rychle s pomocí lidem v těžké situaci pravicová vláda? Zatím nemám odpověď.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

