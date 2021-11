https://cz.sputniknews.com/20211111/prezident-milos-zeman-prijal-demisi-vlady-andreje-babise-16478768.html

Prezident Miloš Zeman přijal demisi vlády Andreje Babiše

Prezident Miloš Zeman přijal demisi vlády Andreje Babiše

Prezident České republiky Miloš Zeman dnes přijal demisi vlády Andreje Babiše a zároveň ji pověřil vykonáváním jejích funkcí prozatímně do jmenování nové... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

„Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve čtvrtek dne 11. listopadu 2021 podle čl. 73 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1999 Sb., Ústava České republiky, demisi vlády a pověřil ji vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,“ napsal prezidentův mluvčí na Twitteru.Andrej Babiš dnes na tiskové konferenci uvedl, že vláda schválila svoji demisi. Již před včerejší schůzí Babiš avizoval, že demisi podá písemně po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Schůze nakonec skončila pozdě v noci a vláda se k projednání demise sešla dnes ráno v osm.Babiš prohlásil, že demisi poslal písemně prezidentu Miloši Zemanovi. Dodal, že volby jeho strana prohrála a odchází do opozice. Budou ale pracovat do posledního momentu, aby nic nezanedbali.Babiš na pátek plánuje další jednání kabinetu, na kterém by ministři měli probírat protiepidemická opatření. Poprvé by tak vláda hnutí ANO a ČSSD zasedala v demisi. O složení nového kabinetu jedná koalice SPOLU a PirSTAN. Do jmenování nové vlády zemi povede nadále premiér Babiš s vládou v demisi.Prezident ČR Miloš Zeman pověřil v úterý dne 9. listopadu 2021 předsedu ODS Petra Fialu jednáním o sestavení nové vlády. „Očekávám, že mě budete informovat o výsledcích vašeho vyjednávání, abych se mohl rozhodnout o svém dalším ústavním postupu,“ uvedl prezident.Český prezident tak splnil podmínku, kterou dnes stanovila Ústavní komise Senátu. Bylo rozhodnuto, že pokud bude prezident Miloš Zeman moci vykonávat alespoň významná oprávnění a pravomoci svého úřadu, schůze Senátu k využití článku 66 ústavy se nebude svolávat.Lídři koalic Spolu a Pirátů se STAN v pondělí podepsali koaliční smlouvu. 18členné vládě bude předsedat Petr Fiala, ve sněmovně se bude opírat o 108 poslanců.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

