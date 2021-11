https://cz.sputniknews.com/20211111/sef-smeru-sd-reaguje-na-vystoupeni-prezidentky-sr-ta-pry-podporuje-nekriticky-soucasnou-vladu-16479901.html

Šéf Směru-SD reaguje na vystoupení prezidentky SR. Ta prý podporuje nekriticky současnou vládu

Šéf Směru-SD reaguje na vystoupení prezidentky SR. Ta prý podporuje nekriticky současnou vládu

Na Slovensku je hra na zájem o referendum. Je nezodpovědné burcovat lidi a rozvíjet vášně pro to, aby mohla opozice útočit na prezidentský úřad, o který jí do... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-11T17:55+0100

2021-11-11T17:55+0100

2021-11-11T17:55+0100

slovensko

slovensko

robert fico

kritika

zuzana čaputová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/695/75/6957586_0:16:3022:1716_1920x0_80_0_0_89aeb0b766e084eac70a38e29f8928de.jpg

Prezidentka má pochybnosti, zda opozičním politikům jde v otázce referenda opravdu o referendum. Kdyby o něj šlo, tak po diskusi s ústavními právníky by se daly naformulovat otázky tak, aby se dalo vypsat. „Místo toho čelím absolutním bludům a lžím a opravdu mě to vyrušuje,“ podotkla.Prezidentka konstatovala, že maření referenda není to, pokud se rozhodne otázky ověřit u Ústavního soudu SR. Někdo chce podle ní při referendu vědomě lhát a zavádět.Vláda má podle prezidentky svůj podíl na tom, jak je pandemie řízena a jaká je výsledná situace. Slovensko zaostává v efektivitě kroků, vymahatelnosti práva nebo vynucování opatření. Ocenila však zlepšení komunikace opatření a pandemie.Hlava státu také poukázala, že „zaseknuté“ koaliční reformy jsou velkým problémem, protože jsou na ně vázány finance z Evropské unie. Vláda má podle ní legitimitu, jsou v ní dobří lidé, ale je zatížena vlastními konflikty a neumí tak reformy dotáhnout do konce. „Pokud není vůle vládnout, tak je to problém,“ zhodnotila. Čaputová tvrdí, že o reformách komunikuje s jednotlivými členy vlády.Ficova reakceNa vystoupení Čaputové v rádiu zareagoval šéf opozičního Směru-SD Robert Fico. Podle jeho slov by měl být prezident nadstranický a spojovat národ. Uvedl, že se vydala prezidentka do soukromého rádia a ukázala, že stojí jen na straně ministra financí Igora Matoviče a premiéra Eduarda Hegera a že jejím úkolem je národ rozdělovat.Prezidentka podle jeho slov podporuje nekriticky současnou vládu, jelikož jí to přikazují ti, kteří ji nominovali a finančně podporovali. Fico uvedl, že podepisuje různé destruktivní zákony, ignoruje všechny kauzy vládní koalice.Jak dále uvedl, prezidentka se prý vydala cestou bývalého prezidenta Andreje Kisky a jako Kiska podle něj i skončí, pokud nechápe úkol a postavení prezidenta.Připomeňme, že do Prezidentského paláce bylo 3. května přivezeno více než 84 136 petičních archů s 585 816 podpisy. Na vyhlášení referenda přitom stačí petice s 350 tisíci podpisy.Cílem referenda bylo zeptat se občanů, zda souhlasí s tím, aby bylo zkráceno osmé volební období Národní rady Slovenské republiky a aby se parlamentní volby konaly do 180 dní ode dne vyhlášení výsledků referenda.Prezidentka však dala návrh na vypsání referenda k Ústavnímu soudu SR, který rozhodl, že otázka navrhovaného referenda o zkrácení volebního období Národní rady Slovenské republiky není v souladu s ústavou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, robert fico, kritika, zuzana čaputová