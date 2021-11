https://cz.sputniknews.com/20211111/ten-ricin-vam-zatemnil-mozek-utokem-na-foldynu-se-kolar-strelil-do-vlastni-nohy-16475054.html

„Ten ricin vám zatemnil mozek.” Útokem na Foldynu se Kolář střelil do vlastní nohy

Poslanec Parlamentu ČR a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), který se mimo jiné proslavil demolicí pomníku maršála Koněva a v takzvané „ricinové kauze“... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

„Pan poslanec Foldyna se vzteká, že se o SPD mluví jako o extrémistech. A čím prý si to on vysloužil. Tak pojďme, vykopávám: projížďky s Nočními vlky, besídky s neonacisty a komunisty pod Koněvovou sochou, kritika homosexuálů… pokračujte libovolně dál,“ uvedl na twitterovém profilu starosta Prahy 6.Pod daným výrokem se objevilo velké množství komentářů, které ve své většině ukázaly, že sledující považují obvinění za neopodstatněné. Navíc nechyběla krutá slova na adresu samotného autora příspěvku.Spousta lidí nepochopila, proč Kolář kritiku homosexuálů považuje za projev extremismu.„Pane starosto, poslanče (otázka je, odkud jsou všechny Vaše příjmy) - projížďka na motocyklu, vzdání holdu u sochy člověka, který se podílel na osvobození od nacistického Německa,..... To je pro Vás extremismus?“ dotazuje se sledující s nickem Ctihodný občan.„Odkdy dělá kritika homosexuálů z člověka extrémistu? Ubožáčku...“ padla další otázka od hvaurelia.„Tak to tady čtu, nevím, kdo je Kolář, asi nějakej připodělanej mamánek, co se bojí ‚nočních vlků‘...jo, a taky ‚extrémistů‘...“ napsal OzoR.„Foldyna jezdí na motorce, vy zase bouráte pomníky a o lidi se nestaráte“ konstatoval Martin Krejzar.„Před pár lety byl v pohodě v ČSSD, co se změnilo? Dnešní dementní doba, zásluha podobných jako jste vy,“ upozornil Maria Buštík.„Ten ricin vám zatemnil mozek, zavolejte Kundrovi do Respektu o pomoc, Bakala vám vždy pomůže,“ sarkasticky napsal Alfred Rynka.„Pan Kolář prokázal svým přístupem k historii a bouráním soch Koněva neskutečnou hloupou arogancí a neschopností vnímat historii tohoto státu. Je ostudou se takto chovat a kritizovat člověka, kterému nesahá ani po kotníky,“ uvedl Michal Kober.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

