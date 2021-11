https://cz.sputniknews.com/20211111/v-jihlave-resi-kuriozni-pripad-lide-z-ockovaciho-centra-utikali-bez-vakciny-ale-s-certifikatem-16473766.html

V Jihlavě řeší kuriózní případ. Lidé z očkovacího centra utíkali bez vakcíny, ale s certifikátem

V Jihlavě řeší kuriózní případ. Lidé z očkovacího centra utíkali bez vakcíny, ale s certifikátem

V jihlavském očkovacím centru zdravotníci zaznamenali několik pokusů o podvod. Jak uvádí iDNES.cz, dvanáct lidí si nechalo vystavit certifikát o očkování, ale... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

Očkovací centrum v Hruškových Dvorech je největší na celé Vysočině. Nemocnice, která toto centrum provozuje, nyní zvažuje podání trestního oznámení.Během listopadu zdravotníci zaznamenali dvanáct případů, kdy si lidé nechali vystavit certifikát o očkování proti covidu-19, ale vakcínu nakonec nedostali.Personál se na tuto situaci zaměřil a tento týden odhalil čtyři případy, kdy lidé chtěli utéct s certifikátem.V centru v Hruškových Dvorech totiž funguje systém, kdy zájemce o očkování nejdříve s personálem vyplňuje příslušné dokumenty a zaregistruje se, v tuto chvíli dostává i potvrzení o očkování. Až poté jde klient do očkovací kóje, kde proběhne samotné očkování.Zmíněných 12 lidí však do očkovací kóje nedorazilo, jak uvádí mluvčí, většinou se vymluvili na toaletu.Mluvčí také uvedla, že byl zaznamenán jeden případ, kdy klient sestře nabízel úplatek za to, že ho ve skutečnosti očkovat nebude.Jihlavská nemocnice následně přijala opatření, aby k podobným podvodům již nedocházelo. Centrum posílilo směny a dohled nad pacienty, kteří odcházejí od registrace do jednotlivých kójí.Covid-19 v ČeskuZa středu v Česku přibylo 13 502 nakažených, celkem tak ČR hlásí 1 856 555 případů covidu-19. Mezitím se vyléčilo 1 702 240 pacientů s koronavirem, zemřelo 31 289 nakažených.Aktuálně je v českých nemocnicích 3 452 pacientů s covidem-19. Za středu bylo také provedeno 59 986 PCR testů a 35 843 antigenních testů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

