V Kremlu reagovali na zprávy o možných sankcích proti Aeroflotu

„Chtěli bychom přece jen věřit, že podobné šílené nápady existují jenom v těchto záměrných zprávách. Již jsme četli prohlášení společnosti, že se nezúčastnila a neúčastní dopravy migrantů do Minsku. Kromě toho, i když jisté letecké společnosti to dělají, vůbec to neodporuje žádným mezinárodním pravidlům,“ řekl prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov.Rusko vynakládá veškerá úsilí na překonání vzniklé situace, Vladimir Putin je stále ve styku s běloruským kolegou Alexandrem Lukašenkem, dodal Peskov.Agentura Bloomberg dříve informovala o možném vyhlášení sankcí proti ruské letecké společnosti Aeroflot a turecké Turkish Airlines kvůli migrační krizi na polsko-běloruské hranici.Ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že není překvapeno reakcí Evropské unie, která se vždy podobá „neuváženému mávání sankčním obuškem“.Společnost Aeroflot vyvrátila zprávy o její účasti v masové dopravě běženců do Běloruska. Toto prohlášení zveřejnila tisková služba dopravce.Letecká společnost nekoná pravidelné a charterové lety do iráckých a syrských měst a také lety Istanbul-Minsk. Tisková služba také sdělila, že tranzitní doprava občanů těchto zemí přes ruské území je komplikovaná, poněvadž vyžaduje speciální víza.Situace na polsko-běloruské hraniciBěloruský Státní pohraniční výbor zveřejnil v pondělí zprávu, že se ke hranici vydala velká skupina běženců, hlavně Kurdů. Před zátarasem se zastavily více než dva tisíce lidí, kteří si tu postavili stany. Polští pohraničníci je nepouštějí, zamezili několika pokusům o překročení hranice.Litva, Lotyšsko a Polsko obvinily Minsk z vytvoření migrační krize, běloruská vláda svoji účast popírá. Prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že Minsk nehodlá dál zadržovat proud běženců do zemí EU, protože kvůli západním sankcím nemá na to „ani peníze, ani síly“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

