„Vypadni ty svině.“ Leoš Mareš zveřejnil video s Mekym Žbirkou a přes slzy rozesmál uživatele

Leoš Mareš na svém účtu na Instagramu zveřejnil video z roku 2005. Leoš tehdy působil jako moderátor hitparády Eso a Miro Žbirka byl jeho hostem. Video a komentář Leoše rozhodně pomohly fanouškům odlehčit natolik smutnou chvíli.Ve videu byla spousta zábavných a směšných momentů. Sledující to náležitě ocenili.„Každý člověk, který má tolik pokory, že i když je opravdu nadaný a slavný, stejně si umí dělat srandu sám ze sebe. A Leoši, ty do té skupiny už samozřejmě patříš také,“ napsal jeden ze sledujících.„To je ostrý. Meky byl úžasně milý, vtipný člověk nad věcí. A ty jak se tam smíchy lámeš,“ uvádí další.Spousta uživatelů ocenila video a byla vděčná za hezkou a veselou vzpomínku.„Směju se a slzím zároveň…Byl úžasný, skromný, talentovaný a jedinečný…Achjo,“ přidává další.„Miro byl prostě boží! Ten jeho humor, skvělé. Děkujeme,“ napsal další uživatel.Smrt pěvecké legendyLegendární slovenský zpěvák Miro Žbirka zemřel ve věku 69 let. O smutné události včera informovalo rádio Expres na webu, informaci potvrdil i jeho PR manažer.Ještě v říjnu na sociální síti psal Žbirka o tom, že je v nemocnici, kde dostával infuze. Jak uvedl, nakazil se „nějakým zákeřným bacilem“. Na sociální síti zveřejnil snímek z nemocničního pokoje. Fanouškům tehdy vzkázal, aby mu posílali energii, jelikož ji bude potřebovat.Nutno podotknout, že zdravotní problémy měl Meky již několik let, problémy měl mít údajně s dýcháním a v roce 2017 prodělal i těžký zápal plic.Spousta představitelů veřejnosti se vyslovila ke smutné události, mezi nimiž je slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, Eduard Heger a mnoho dalších osobností z oblasti politiky i showbyznysu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

