„Zákon se dá obejít.“ Vojenské loďstvo USA vymyslelo způsob, jak zakotvit v Černém moři

„Zákon se dá obejít.“ Vojenské loďstvo USA vymyslelo způsob, jak zakotvit v Černém moři

Zdá se, že se Američané rozhodli zůstat v Černém moři nadlouho. Zatímco se Šestá flotila chystá spolu se spojenci z NATO odrazit „ruskou agresi“, vyzývají ve... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

Cíl manévrůV čele vojenských námořních cvičení stojí vlajková loď Šesté flotily Mount Whitney typu Blue Ridge, která vplula do Černého moře již potřetí od roku 2014. Je to v podstatě plovoucí štáb vybavený nejmodernějším radioelektronickým zařízením, komunikačními a průzkumnými prostředky. Z jeho paluby dostává velení rychle taktické informace potřebné pro účinné řízení celého útvaru. Společnost vlajkové lodi dělá raketový torpédoborec Porter typu Arleigh Burke a tankovací plavidlo John Lenthall. Tento oddíl podporují lodě regionálních spojenců a ze vzduchu americké letectvo z evropských základen, včetně strategických bombardérů B-18.Ruské ministerstvo obrany považuje neplánované manévry USA v blízkosti hranic za destabilizující. „Jedním z cílů je vojenské osvojení ukrajinského území. S ohledem na to, že se cvičení plánuje zúčastnit kromě amerického vojenského námořnictva také taktické, hlídkové a strategické letectvo a také kontingenty ozbrojených sil Bulharska, Gruzie, Rumunska, Turecka a Ukrajiny, jde zjevně o průzkum předpokládaného válčiště v případě, že se Kyjev odhodlá k silovému překonání problému na jihovýchodě,“ upřesnilo ruské ministerstvo obrany.Objevení se amerických lodí v Černém moři předcházela série mediálních útoků. Koncem října vlivný magazín Politico zveřejnil senzaci. Kreml soustřeďuje vojska na hranici s Ukrajinou a zjevně zamýšlí opravdovou invazi. Pro potvrzení zveřejnili satelitní snímky vojenské techniky v okolí města Jelnja. Jenže zapomněli uvést, že od tohoto města ve Smolenské oblasti je do Ukrajiny přes 250 kilometrů přímou cestou. Další západní média okamžitě také zveřejnila tuto provokační zprávu.Na začátku listopadu přicestoval na jednání do Moskvy šéf CIA William Burns. Podle zprávy CNN bylo cílem návštěvy „varovat Kreml, že USA pozorně sledují zvýšení počtu ruských vojáků na hranici s Ukrajinou“. Šéf rozvědky se zřejmě moc nevyzná v zeměpisu, stejně jako novináři z Politica.Totéž zřejmě platí pro Pentagon. „Pokračujeme ve sledování znepokojujících přesunů ruských vojáků v západních ruských regionech a kolem Ukrajiny,“ vyslovil se mluvčí amerického obranného úřadu John Kirby. „Vyzýváme Rusko, aby objasnilo své záměry, co tam ve skutečnosti dělá,“ dodal.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová to všechno nazvala fakeovou kampaní. Protiruská rétorika je však dávno příznačná pro západní média a nikdo ji nehodlá omezit. Američtí kongresmani Mike Rogers a Mike Turner v těchto dnech prohlásili, že je třeba dodat Ukrajině smrtící zbraně a vyslat do Černého moře bojové lodě, aby „zadržely a odrazily agresi“.Shromáždit davPodle konvence z Montreux z roku 1936 nesmí celková tonáž vojenských lodí kteréhokoli nečernomořského státu překročit v době míru 30 tisíc tun. Nynější oddíl Šesté flotily sotva odpovídá této podmínce. Právě kvůli právním omezením nedopravili Američané přes Bospor dosud ani jednou hlavní útočnou sílu, jaderné letadlové lodě o výtlaku přes 80 tisíc tun. Washingtonu to zjevně nevyhovuje. Výborně si tam uvědomují, že dokonce tři nejmodernější lodě sotva zvítězí nad ruským Černomořským loďstvem, které má podporu silného seskupení několika druhů zbraní na Krymu. Američané se sotva odváží přímo porušit konvenci z Montreux, přinejmenším v mírové době. Existují ale jiné varianty.Vlivný washingtonský list The Hill, který pozorně čtou kongresmani, zveřejnil například článek nadporučíka vojenského námořnictva Bryana Harringtona o tom, že Amerika a NATO mají čelit dominování Ruska v Černém moři. Autor přiznává, že raketové systémy Bastion a Kalibr a také velký letecký oddíl, rozmístěné na Krymu a na lodích Černomořského loďstva umožní Moskvě zakrýt velké území deštníkem takzvaného zakázaného prostoru (Anti-Access/Area Denial, A2AD). Pentagon tak označuje regiony, ve kterých americká armáda bude mít neospravedlněné velké ztráty v případě přímého ozbrojeného střetu.Překonat A2AD se dá jenom díky značné početní a technologické převaze palebných prostředků. Harrington navrhl obejít omezení konvence z Montreux. Ať každá členská země Severoatlantické aliance mající silné vojenské loďstvo vyšle do Černého moře dva nebo tři vlajkové oddíly. Takový útvar bude prakticky neporazitelný, míní autor.Máme na to odpověďTakové drzé opovržení mezinárodními dohodami nezůstane bez povšimnutí, Rusko to zhodnotí jako nezastřené přípravy na regionální válku.Ta ale může rychle vyústit do světové s následujícím raketovým jaderným koncem. Ve Washingtonu a Bruselu se sotva odváží k eskalaci. Pokusy o prozkoumání ruské obrany v Černém moři však budou stále častější.Skutečně v reakci na vojenské námořní manévry západních zemí podniká Rusko pokaždé vlastní. V těchto dnech vykonala například fregata Admirál Essen cvičení v obraně základny lodí Černomořského loďstva před leteckým a raketovým útokem. Byly doprovázeny a zničeny všechny cvičné cíle.Do Černého moře vypluly rovněž protiponorkové síly, lodě Jejsk a Kasimov. Bojová činnost černomořských námořníků na ponorkách je tajemstvím. Nedá se ale pochybovat, že posádky šesti dieselových ponorek projektu 636.3 Varšavjanka z Jižního vojenského okruhu sleduje ve dne v noci všechny, kdo se pokoušejí řinčet zbraněmi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

