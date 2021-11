Zdroj promluvil o sankcích EU vůči Bělorusku

https://cz.sputniknews.com/20211111/zdroj-promluvil-o-sankcich-eu-vuci-belorusku-16480804.html

Evropská unie může kvůli situaci s uprchlíky v Bělorusku uvalit sankce na přibližně 45 osob, včetně úředníků a osob odpovědných za přepravu migrantů do země... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

„Na seznamu bude asi 45 jednotlivých běloruských úředníků, jejich aktiva v EU budou zmrazena a nebude jim umožněn vstup do (zemí; pozn. red.) bloku, budou zrušena víza a tak dále. Těmito osobami budou běloruské úřední osoby, ale také lidé zodpovědní za pohyb imigrantů do Běloruska,“ uvedl zdroj.Podle tohoto zdroje se nové sankce EU mohou týkat také řady běloruských bank a dalších finančních institucí. „Na některé běloruské finanční instituce/banky mohou být uvaleny cílené sankce,“ uvedl také zdroj.Ten kromě jiného dále uvedl, že Evropská unie pravděpodobně neuvalí sankce na ruskou společnost Aeroflot kvůli situaci s migranty v Bělorusku; opatření budou spíše přijata proti leteckým společnostem provozujícím charterové lety.Agentura Bloomberg ve čtvrtek s odvoláním na dobře informovaný zdroj napsala, že Evropská unie diskutuje o uvalení sankcí na letecké společnosti, včetně Aeroflotu, kvůli situaci s migranty na polsko-běloruské hranici. Aeroflot popřel, že by se jakkoli podílel na přepravě migrantů.Situace s migrantyV létě se na hranicích mezi Běloruskem a Polskem a Běloruskem a pobaltskými zeměmi zvýšil příliv uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se kolem zátarasů shromáždily asi dva tisíce lidí. Polské bezpečnostní síly zmařily několik pokusů o průlom, mimo jiné i za použití slzného plynu.Litva, Lotyšsko a Polsko viní z událostí Bělorusko, Minsk veškerá obvinění odmítá. Lukašenko prohlásil, že země již nebude zadržovat příliv lidí: kvůli západním sankcím na to „nemá peníze ani sílu“.Úřadující šéf německého ministerstva zahraničí Heiko Maas prohlásil, že Evropská unie hodlá rozšířit sankce proti Minsku a všem osobám a společnostem, které se podílejí na přepravě nelegálních migrantů do Běloruska. Hovoříme také o sektorových sankcích, dodal. V tomto případě se omezení týkají celého svazového státu.Agentura Bloomberg již dříve informovala o možnosti zavedení sankcí proti ruské letecké společnosti Aeroflot a tureckému dopravci Turkish Airlines kvůli situaci na polsko-běloruské hranici. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že ho to nepřekvapuje: reakce Evropské unie na jakékoli mezinárodní problémy vždy spočívá v „bezmyšlenkovitém mávání sankčním obuškem“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

