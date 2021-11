https://cz.sputniknews.com/20211111/zeman-by-si-pral-aby-babis-kandidoval-na-hrad-ten-se-ale-nejprve-podiva-jak-to-pujde-v-opozici-16478971.html

Zeman by si přál, aby Babiš kandidoval na Hrad. Ten se ale nejprve podívá, jak to půjde v opozici

Zeman by si přál, aby Babiš kandidoval na Hrad. Ten se ale nejprve podívá, jak to půjde v opozici

Odcházející premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že prezident Miloš Zeman by si přál jeho kandidaturu na Pražský hrad. Jestli se tak ale stane... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

„Prezident by si přál, abych kandidoval,“ podotkl Babiš s tím, že nejde o novou informaci. Prezident mu údajně o svém přání řekl již 10. října, když spolu jednali po volbách. Hned vzápětí hlavu českého státu odvezli do nemocnice.„Já se tím nezabývám, máme tady už strašně moc kandidátů, kteří už dělají kampaň,“ reagoval na dotaz, zda bude kandidovat na prezidenta. Vyzdvihl, že hnutí ANO si musí říct, koho bude podporovat.Výstižně se vyjádřil ke své nové roli v české politice.„Budeme v opozici a uvidíme, jak nám to půjde,“ poznamenal Babiš.Přišel také komentář zdravotního stavu prezidenta Zemana.„Je to úplně jiný člověk podle hlasu. Bohužel mi nebyla umožněna návštěva, pravděpodobně příští týden dostanu termín,“ uvedl Babiš.Odcházející premiér si nemyslí, že by lidé kolem Hradu podcenili zdravotní stav hlavy sátu.Domnívá se, že Senát se unáhlil, když chtěl jednat o dalším postupu, včetně možnosti aktivace článku 66 Ústavy ČR.V rozhovoru nechybělo ani téma o kauze Pandora Papers, podle které měl zneužít offshory. Babiš zde vyzdvihl, že on i Agrofert odvedl miliony na daních.„Díval jsem se, kolik bych měl důchod. Myslel jsem, že to bude padesát, šedesát tisíc,“ postěžoval si Babiš s dovětkem, že skutečná částka činí pouze 19 tisíc.Připomeňme, že ve čtvrtek Andrej Babiš na tiskové konferenci uvedl, že vláda schválila svoji demisi. Dříve avizoval, že demisi podá písemně po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny.„Vláda rozhodla svým usnesením, že podává demisi. Veřejně jsem slíbil, že naše vláda udělá polistopadový rekord v rychlosti podání demise,” uvedl premiér na tiskové konferenci.Andrej Babiš poslal demisi písemně prezidentu Miloši Zemanovi. „Převzala ho kancelář prezidenta republiky,” dodal.Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru informoval, že Zeman přijal demisi vlády Andreje Babišeů„Prezident Miloš Zeman přijal demisi vlády Andreje Babiše „Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve čtvrtek dne 11. listopadu 2021 podle čl. 73 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1999 Sb., Ústava České republiky, demisi vlády a pověřil ji vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,“ napsal. Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

