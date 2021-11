https://cz.sputniknews.com/20211111/zpevacka-marie-rottrova-se-nakazila-covidem-jeji-oslava-80-narozenin-se-rusi-16474625.html

Zpěvačka Marie Rottrová se nakazila covidem. Její oslava 80. narozenin se ruší

Zpěvačka Marie Rottrová se nakazila covidem. Její oslava 80. narozenin se ruší

Populární zpěvačka Marie Rottrová se nakazila covidem-19. Web CNN Prima NEWS o věci informoval s odkazem na jednoho z hostů původně pozvaných na oslavu, který... 11.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-11T14:57+0100

2021-11-11T14:57+0100

2021-11-11T14:57+0100

česko

česká republika

nemoc

zpěvačka

celebrita

nákaza

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/16474745_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_02140876b465222d300830f77fbdb18b.jpg

Podle zdroje webu má zpěvačka lehký průběh nemoci. Zpěvaččin manžel Milan Říha kvůli nemoci obvolává pozvané hosty. Setkání, které se mělo konat u příležitosti jejího významného životního jubilea, se ruší. „Doufám hlavně, že to zvládne, držme jí všichni palce,“ uvedl pro deník Aha! muzikant Lev Rybalkin.Marie Rottrová je česká zpěvačka, pianistka, hudební skladatelka, textařka a moderátorka. Mezi její známé písně patří Měli jsme se potkat dřív, S tím bláznem si nic nezačínej či Lásko voníš deštěm.Koronavirus v Česku opět nabírá na obrátkách. Za včerejší den přibylo přes 13 tisíc nakažených, celkem tak ČR hlásí 1 856 555 případů covidu-19. Mezitím se vyléčilo 1 702 240 pacientů s koronavirem, zemřelo 31 289 nakažených. Aktuálně je v českých nemocnicích 3 452 pacientů s covidem-19. Za středu bylo také provedeno 59 986 PCR testů a 35 843 antigenních testů.Konec pandemieV této souvislosti uvedl regionální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu Hans Kluge, kdy skončí pandemie covidu-19. Kluge zdůraznil, že jednou z hlavních překážek se stala „váznoucí“ vakcinace v některých zemích a také neoprávněné zmírnění profylaktických opatření.Podle informací WHO přesáhl počet nakažených koronavirem po celém světě 250 milionů lidí. Nejsložitější situace je nyní v USA, Indii, Brazílii a Velké Británii. Rusko je v tomto seznamu na pátém místě.Očkování zůstává i nadále nejspolehlivějším způsobem ochrany před koronavirem. Drtivou většinu pacientů nemocnic tvoří neočkovaní. Koncem září WHO spojila úmrtnost na SARS-CoV-2 s odmítnutím preventivní imunizace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, nemoc, zpěvačka, celebrita, nákaza, koronavirus