https://cz.sputniknews.com/20211112/babis-nesetril-kritikou-eu-vysvetlil-cim-brusel-zklamal-lidi---16485354.html

Babiš nešetřil kritikou EU. Vysvětlil, čím Brusel zklamal lidi

Babiš nešetřil kritikou EU. Vysvětlil, čím Brusel zklamal lidi

Končící premiér Andrej Babiš v projevu na konferenci Stěžejní Evropa: Národní suverenita nebo evropská identita při integraci Evropské unie poukázal na to, že... 12.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-12T13:32+0100

2021-11-12T13:32+0100

2021-11-12T13:32+0100

česko

eu

andrej babiš

suverenita

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/05/08/050825_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_206f8aec034f050113f3f493d30ad92c.jpg

„Členství v Evropské unii by nás nemělo stavět před volbu, ale ve skutečnosti garantovat oboje. Národní suverenita by měla být základem a konceptem evropské identity, pravidel projektu Evropské unie,“ uvedl Babiš.Zdůraznil, že mezi těmito dvěma idejemi by měl být vztah. Domnívá se, že se aktuálně podle něj neděje.Připomněl, že po ratifikaci Lisabonské smlouvy se EU snažila prosazovat koncept evropské identity a existují pokusy učinit rozhodování v bloku více centralizovaným.Současně vyzdvihl, že Evropská komise má podle Babiše tendence zasahovat do záležitostí členských států. V této souvislosti uvedl příklady Polska a Maďarska.Zdůraznil, že země střední a východní Evropy podle premiéra nesouhlasí s myšlenkou „supernárodní federace“. Vysvětil to tím, že dotyčné státy byly téměř půl století „součástí sovětského bloku“. Z toho plyne jejich citlivost na otázky národní suverenity.Babiš neskrýval skutečnost, že od mnoha lidí slyší názory, že při referendu o vstupu do EU v roce 2003 neměli žádné pochybnosti o tom, že je správné být součástí bloku.Ukázalo se však, že se jedná o jinou organizaci, než se očekávalo. Lidé si myslí, že EU nepropaguje volný pohyb lidí, zboží či nápadů, ale byrokracii, navíc čím dál tím víc zasahuje do každodenního života.Babiš neskrývá, že lidé se cítí podvedeni a znovu by pro vstup do EU nehlasovali.Babiš rovněž podrobil kritice skutečnost, že nejsou dobudovány čtyři hlavní svobody, hlavně jednotný vnitřní trh.Vadí mu rovněž, že Bulharsko nebo Rumunsko stále nejsou součástí schengenského prostoru.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eu, andrej babiš, suverenita