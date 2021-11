https://cz.sputniknews.com/20211112/bartose-se-dotkla-slova-zahradila-pirat-brani-sveho-kandidata-na-ministra-zahranici-16484725.html

Bartoše se dotkla slova Zahradila. Pirát brání svého kandidáta na ministra zahraničí

Podle Bartoše si Lipavský prací pro Česko, svobodu a bezpečnost udělal nemálo vlivných nepřátel. Bartoš také uvádí, že Piráti jsou zodpovědnou stranou, která vždy stavěla na hodnotách svobody a úcty k právům lidí.Bartoš také uvádí, že Lipavský má podíl na tom, že Poslanecká sněmovna začala brát vážně problematiku hybridních hrozeb. „Ustanovená komise, u jejíhož zrodu byl, se dlouhodobě zabývá tématy kybernetické bezpečnosti, vlivových operací, dezinformací nebo vlivu autoritářských režimů na naší zemi. To jsou v 21. století bohužel klíčové problémy, na něž musí být naše země připravena,“ dodává Bartoš.Následně Bartoš připomíná zásluhy Lipavského. Měl českému státu ušetřit 2,5 miliardy korun, když zabránil nevýhodnému odkupu aerolinek Smartwings. Lipavský podle Bartoše také pomohl zabránit vstupu čínských a ruských firem do projektu výstavby jaderných bloků Dukovany.Na závěr Bartoš uvádí, že pokud někdo mezi Piráty nevidí odborníka schopného řídit resort zahraničí, měl by se vice zajímat o Honzovu práci. „Jan Lipavský ví, že prosperita České republiky stojí na vzdělání, pracovitosti, vynalézavosti, zájmu o moderní technologie a schopnosti vyvážet zboží s vysokou přidanou hodnotou do zahraničí. Právě proto se musíme umět v zahraniční prodat, pečovat o naše vztahy a přivést do Česka zpět kvalitní know-how. Stejně tak ale musíme usilovat o to, aby byl svět místem, kde se dodržují pravidla - jak obchodní, tak lidskoprávní -, a že je nutné udržovat silná partnerství se zeměmi, které nám jsou blízké ve svém hodnotovém ukotvení,“ napsal na závěr Bartoš.Demise vlády Andreje BabišePrezident České republiky Miloš Zeman včera přijal demisi vlády Andreje Babiše a zároveň ji pověřil vykonáváním jejích funkcí prozatímně do jmenování nové vlády. Informoval o tom mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.Andrej Babiš včera na tiskové konferenci uvedl, že vláda schválila svoji demisi. Již před včerejší schůzí Babiš avizoval, že demisi podá písemně po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Schůze nakonec skončila pozdě v noci a vláda se k projednání demise sešla dnes ráno v osm.Fialova vládaPrezident ČR Miloš Zeman pověřil v úterý dne 9. listopadu 2021 předsedu ODS Petra Fialu jednáním o sestavení nové vlády. „Očekávám, že mě budete informovat o výsledcích vašeho vyjednávání, abych se mohl rozhodnout o svém dalším ústavním postupu,“ uvedl prezident.Český prezident tak splnil podmínku, kterou dnes stanovila Ústavní komise Senátu. Bylo rozhodnuto, že pokud bude prezident Miloš Zeman moci vykonávat alespoň významná oprávnění a pravomoci svého úřadu, schůze Senátu k využití článku 66 ústavy se nebude svolávat.Lídři koalic Spolu a Pirátů se STAN v pondělí podepsali koaliční smlouvu. 18členné vládě bude předsedat Petr Fiala, ve sněmovně se bude opírat o 108 poslanců.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

