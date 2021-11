https://cz.sputniknews.com/20211112/belorusky-diplomat-obvinil-polsko-a-litvu-z-pumpovani-penez-z-eu-16481571.html

Běloruský diplomat obvinil Polsko a Litvu z pumpování peněz z EU

Běloruský diplomat obvinil Polsko a Litvu z pumpování peněz z EU

Poláci a pobaltské státy vytěžují prospěch z migrační krize, Sputniku to oznámil velvyslanec Běloruska při OSN Valentin Rybakov. 12.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-12T09:36+0100

2021-11-12T09:36+0100

2021-11-12T09:36+0100

uprchlický tábor, výstřely a vojenská technika. co se děje na polsko-běloruské hranici?

osn

bělorusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/16450539_0:170:3043:1882_1920x0_80_0_0_fe107e2e9d9178b7a50b6af7093b01ef.jpg

Diplomat dodal, že na úkor démonizace Běloruska se sousední státy snaží zvýšit svůj význam v očích západních politiků.Dříve členové Rady bezpečnosti OSN (Estonsko, Francie, Irsko, Norsko, Velká Británie) obvinili Minsk z umělého vytváření kolapsu na hranicích, aby byla destabilizována situace v regionu.Podle něj „Bělorusko není ani důvodem, ani zdrojem proudů, které míří do Evropské unie“. „Lidé nejedou do Běloruska. Lidé jedou přes Bělorusko,“ vysvětlil.V létě se na hranicích Běloruska s Polskem, Litvou a Lotyšskem zvýšil počet migrantů ze zemí Blízkého východu a severní Afriky, kteří se snaží dostat do západní Evropy. Situace se vyostřila 8. listopadu, kdy se u plotu z ostnatého drátu na polské hranici shromáždily asi dva tisíce lidí.Polští ozbrojenci zamezili několika pokusům o překročení hranice, použili proti migrantům slzný plyn. Migranti na místě vytvořili stanové městečko.Lukašenko varoval před sankcemiBěloruský prezident Alexandr Lukašenko doporučil EU, aby se před uvalením sankcí na Minsk zamyslela nad tranzitem plynu a zboží přes území republiky.„Polsko nás děsí, že uzavře hranice. Prosím, zavírejte: bude se tam pohybovat méně uprchlíků. Otázka nespočívá v tomhle. Jen jsem poslouchal ty šmejdy, kteří nemají vůbec žádnou hlavu. A když zavřeme tranzit přes Bělorusko? Přes Ukrajinu to nepůjde: ruská hranice je tam uzavřena. Přes pobaltské státy nevedou žádné cesty. Pokud to zavřeme pro Poláky a například pro Němce, co se stane potom? Neměli bychom se zastavovat před ničím, když bráníme naši suverenitu a nezávislost,“ řekl.Lukašenkova slova jsou citována na oficiálních stránkách běloruského prezidenta.Lukašenko poznamenal, že zemí prochází nadnárodní hlavní exportní plynovod Jamal - Evropa a v poslední době výrazně vzrostl objem tranzitu plynu z Ruska na Západ.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211111/polsky-premier-oznacil-situaci-na-hranicich-za-novy-typ-valky-16474458.html

https://cz.sputniknews.com/20211111/lukasenko-vyzval-eu-aby-pred-uvalenim-sankci-myslela-na-tranzit-16476253.html

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

osn, bělorusko