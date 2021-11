https://cz.sputniknews.com/20211112/cesko-misto-czech-republic-dresy-narodaku-se-dockaly-zmeny-co-na-to-moravaci-ci-samotni-hokejiste-16489110.html

Česko místo Czech Republic. Dresy nároďáku se dočkaly změny. Co na to Moraváci či samotní hokejisté?

Dresy české hokejové reprezentace se nově pyšní nápisem Česko místo Czech Republic. Jde již o druhou zásadní změnu po odstranění státního znaku. Sputnik se... 12.11.2021, Sputnik Česká republika

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/16489034_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_93191455095c2aef0221e427e4f8183f.jpg

Novou podobu dresu budou čeští hokejisté využívat na mistrovstvích světa, turnajích a na přátelských zápasech. Zvláštní dresy se pak objeví výhradně na Olympijských hrách v Pekingu v únoru 2022. Tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund změnu názvu odůvodnil tím, že kromě hrdostí na svůj mateřský jazyk se jedná o přizpůsobení se mezinárodnímu trendu. Podobně jsou na tom hokejové týmy z Finska, využívající nápis Suomi, Švýcaři (Suisse), Lotyši (Latvija) a také Slováci.Dalším důvodem dle Zikmunda je doporučení hokejových odborníků z příslušných institucí se vyhnout víceslovného politického názvu, což je zvykem především v diplomatickém styku a právní dokumentaci. Tiskový mluvčí podotkl, že doteď´ stejnou podobu spolu s domácím týmem využívaly pouze dva další státy – Korejská lidová demokratická republika a Spojené arabské emiráty.Připomínáme, že dle Ministerstva zahraničních věcí ČR, oba názvy země, Česká republika a jednoslovné Česko, jsou oficiální a byly standardizované již v roce 1993. První název ministerstvo doporučuje využívat v oficiálních vládních dokumentech, na jednáních a v rámci mezinárodních smluv, kdyžto druhé patří ke kulturní a společenské reprezentaci států.Přesto, že změnu dresu řada uživatelů sociálních sítí uvítalo jako dávno očekávanou, objevily se názory, že nápis na dresu neodráží přítomnost ostatních historických částí České republiky. Jeden z komentátorů podotkl, že za reprezentaci hrají i sportovci z Moravy a Slezska, vůči kterým tato změna není spravedlivá.Ostravskému rodáku Lukáši Klokovi, který hraje v Kontinentální hokejové lize za Neftěchimik z Nižněkamsku, však tato změna nevadí. Podle něj slovo Česko používá i v běžné komunikaci pro označení své vlasti. I když je rodákem z Ostravy, tak mu vůbec nevadí. Jako příklad uvádí dres Finska, kde hrál dvě sezóny v letech 2019 až 2021. Naopak předchozí odstranění státního znaku doteď osobně nese těžce.Podle něho kratší název využívá i v běžně komunikaci jak v Česku, tak i v zahraničí: „Jsme pořád Česká republika, Česko. Kdyby mě někdo potkal na ulici a zeptal se, odkud jsem, řeknu mu jenom, že jsem z Česka, nikoliv z České republiky. Samozřejmě, když se mě někdo anglicky zeptá o mém původu, také mu odpovím Czech. Kdyby ten dotyčný člověk váhal, tak mu to řeknu celý - Czech Republic.“Před třemi lety z hokejových dresů českých reprezentantů zmizel velký státní znak, který nahradil stylizovaný český lev s korunkou. Razantní změnu klasického designu, který národní tým využíval 25 let, hokejový svaz zdůvodnil tím, že autorská práva státního znaku není možné chránit. Tímto krokem chce Český hokej zabránit výrobě oblečení a předmětů pro fanoušky na černém trhu. Státní znak ovšem zůstal v malé podobě na helmách reprezentantů.Fanoušci z Moravy nabídli vlastní řešeníReakce fanoušků na tuto změnu vizuální identity hokejového týmu na sebe nenechala dlouho čekat. Část veřejnosti byla znepokojená tím, že na novém dresu není zastoupen znak Moravy – stříbrno-červená šachovaná orlice na modrém poli – a Slezska – černá orlice se stříbrným perisoniem umístěna na zlatém poli. Jiří Máca společně s kolegou Petrem Ignácem Kamelským a dalšími spoluiniciovali vytvoření moravského hokejového dresu jako odpověď na nové reprezentační dresy. Aktuální změnu názvu, stejně jako i tu předchozí okomentoval pan Karmelský.„Moravané jsou znechuceni, ba dokonce zhnuseni zneužíváním ušlechtilé sportovní myšlenky a čím dál tím širšího sportovního spektra k prosazování vlastních nacionalistických praktik. Děje se tak už od roku 2015, kdy se naše republika módně označuje jako Česko, Czechia,“ vysvětlil Karmelský.Pokračoval, že pro něho toto pojmenování není zeměpisným, ale národoveckým názvem označujícím oblast, kterou „se českojazyčné nacionální skupině podařilo obsadit a cokoliv jiného než českého z ní soustavně a trpělivě vytlačovat“. Ten trend je podle něho zřetelný, a proto jsou sporty označovány jako české. „Z fotbalových a hokejových reprezentačních dresů, jako mávnutím kouzelného proutku, zmizely moravské i slezské orlice, nově se přidává na hokejový dres lingvistický patvar Česko," podotkl brněnský rodák.Dodal také, že podle něho by hokejisté z Moravy a Slezska měli být více zastoupeni v národním družstvu.„Už vůbec to nekoreluje se soutěžními výsledky, kde např. právě v hokeji v počtu získaných titulů mistra extraligy jednoznačně dominují moravské a momentálně i slezský hokejový klub. Je to jeden z indikátorů toho, že hokej v této zemi není v dobré manažerské kondici, což se projevuje čím dál více na nelichotivých sportovních výsledcích,“ vysvětlil.Pohled profesního sportovcePředchozí změnu a odstranění státního znaku vidí jako zásadní i obránce Lukáš Klok. V komentáři řekl, že rozumí těm, kteří se cítí být ochuzení o dva původní symboly příznačné pro Českou republiku. „I když v tom dresu hraju a mám ho samozřejmě rád, líbily se mi více klasické dresy. Byl jsem na ně zvyklý už od mala, když jsem sledoval reprezentaci v televizi nebo jsem dres dostal jako dárek. Státní znak podle mě k tomu patřil. Naštěstí jsem ještě s týmem hrál v klasickém dresu, i v reprezentaci. Pro mě to bylo osobní, vzpomněl jsem na celé dětství,“ podotkl obránce.Ve středu hokejová reprezentace odehrála první zápas Euro Hockey Tour na Karjale v nových dresech. I když se utkání Lukáš Klok nezúčastnil kvůli zranění, sdělil svoje první vizuální dojmy, jak nový dres vypadal na jeho spoluhráčích. Dle jeho názoru změna v nápisu byla spíše patrná v zápase ženské reprezentace.„Bohužel jsem na reprezentaci nemohl dorazit. Cestoval jsem zpátky do Ruska a stihl jsem sledovat třetí třetinu. Spíše mi chybí ten znak, protože jsem na něho zvyklý. Když se hraje zápas, dres se na sportovcích různě krčí, proto jsem si nadpisu nevšiml. Nový nadpis jsem skoro nepostřehl. Viděl jsem nějaké ukázky na ženskou reprezentaci a také tréninky. Tam jsem to spíše zaregistroval,“ konstatoval v komentáři Lukáš Klok a dodal, že mezi svými českými spoluhráči na nový dres zatím neslyšel žádné negativní ohlasy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

