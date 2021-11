https://cz.sputniknews.com/20211112/clovek-v-tisni-pomaha-polskym-dobrovolnikum-na-hranici-s-beloruskem-velkou-castkou-penez-16489988.html

Člověk v tísni pomáhá polským dobrovolníkům na hranici s Běloruskem. Velkou částkou peněz

Člověk v tísni pomáhá polským dobrovolníkům na hranici s Běloruskem. Velkou částkou peněz

„V Člověku v tísni se zděšením sledujeme zhoršující se situaci na polsko–běloruském pomezí. Uvolňujeme půl milionu korun z humanitárního fondu Klubu přátel pro konsorcium nevládních organizací Grupa Granica, kteří skrze síť rezidentů-dobrovolníků v zóně poskytují uprchlíkům humanitární pomoc, monitorují situaci, přinášejí svědectví a poskytují právní služby potřebné k zahájení azylového řízení,“ stojí ve zprávě organizace.Nechyběla ani obsahová slova na adresu běloruských úřadů.Následně přišla řada i na sousední Polsko.„Ačkoliv je zjevné, že polská strana se nemůže schématu běloruské vlády podřídit a navyšovat tak motivaci režimu k další manipulaci s uprchlíky, způsob, jakým Polsko reaguje, je disproporční, nehumánní a otevírá dveře k humanitární krizi v příhraniční zóně,“ píše organizace.Podle jejího názoru zamezením přístupu zdravotníků a humanitárních pracovníků do příhraniční zóny se Polsko ocitá na hraně porušování mezinárodního humanitárního práva.V závěrečné části se Člověk v tísni obrací na vedení domovské země.„Apelujeme na českou vládu k solidaritě s Polskem a k pomoci nevinným lidem, kteří se stali nástrojem politického sporu,“ podotkla organizace.Dříve jsme psali o tom, že napětí na hranicích Polska a Běloruska roste.Britská armáda pomůže Polsku posílit plot na hranicích s Běloruskem, uvedl polský ministr národní obrany Mariusz Blaszczak. Podle běloruského ministra obrany Viktora Chrenina vzniká dojem, že Polsko chce konflikt rozpoutat tím, že do něj zatáhne EU.Běloruské a ruské výsadkové jednotky plní výcvikové a bojové úkoly na běloruském cvičišti v souvislosti s nárůstem vojenské aktivity v blízkosti západní hranice republiky, uvedlo v pátek Ministerstvo obrany Běloruska.Situace na polské hraniciV pondělí Státní pohraniční výbor Běloruska oznámil, že početná skupina běženců z východních a afrických zemí zamířila k hranici Běloruska s Polskem. Večer téhož dne rezort oznámil, že situace s běženci na hranici je i nadále mimořádně napjatá, před polskými zátarasy na hranici se zastavily přes dva tisíce běženců, včetně žen a dětí. Polští pohraničníci je nepouštějí, migranti se pokoušeli prorazit zátarasy.V poslední době ohlásily Litva, Lotyšsko a Polsko růst počtu zadržovaných nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk všechna obvinění zamítá. V souvislosti s touto situací zavedl prezident Polska na územích pohraničních s Běloruskem režim výjimečného stavu, do ochrany hranice byly zapojeny armáda a policie. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko podotýkal, že Minsk už nebude zadržovat proud nelegálních migrantů do členských zemí EU, kvůli západním sankcím na to už nemá „ani peníze, ani síly“. Běloruští pohraničníci nejednou ohlásili násilné vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.Pomoc nejen PolskuV srpnu organizace Člověk v tísni oznámila zahájení sbírky finančních prostředků na pomoc afghánským občanům. Podle dlouholetého ředitele Šimona Pánka potřeba humanitární pomoci roste každým dnem. Peníze mohou být využity i na podporu uprchlíků.Neziskovka na svém portálu uvedla, že většina získaných prostředků půjde na podporu těch nejohroženějších skupin obyvatelstva, a sice žen a dětí. V závislosti na vývoji situace mohou být prostředky využity i na podporu afghánských uprchlíků v zahraničí – především v okolních státech.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

