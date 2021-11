„Co jsem slíbila, to se stalo skutkem.“ Helena Vondráčková má dárek pro fanoušky

https://cz.sputniknews.com/20211112/co-jsem-slibila-to-se-stalo-skutkem-helena-vondrackova-ma-darek-pro-fanousky-16485679.html

Helena Vondráčková oznámila, že co slíbila, to i splnila a jubilejní reedice Ostrova Heleny Vondráčkové na vinylu i CD je již v prodeji. Věrní fanoušci jásají a uvádějí, že se už nemůžou dočkat.„Tu musím mít !!!!“ uvádí jeden ze sledujících.„Božská Helenka. Bravóóóó. Jasně, objednal jsem,“ píše další.„Už mám měsíc objednáno a nedočkavě čekám, kdy dorazí,“ zní dál.Mezi uživateli se objevily také vzkazy v ruštině.Někteří uživatelé se už dočkali.„Už ji mám, hezky to vymysleli,“ ocenil další uživatel.Ale podle některých přeci jen není nad to staré.Helena VondráčkováHelena Vondráčková je česká zpěvačka a herečka. Je sestrou herce a zpěváka Jiřího Vondráčka a tetou známé zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. Na svém kontě má tato zpěvačka plno vystoupení a skvělých hitů. Dokonce v roce 2017 převzala z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.V roce 2003 se podruhé vdala, a to za podnikatele Martina Michala. Rodina zpěvačky se s ní kvůli jejímu manželovi dokonce přestala stýkat.Pár je mimo jiné známý tím, že se často s někým o něco soudí. V roce 2019 například Vondráčková zažalovala vydavatele Blesku, společnost Czech News Center, jehož módní kritička v jednom z článků napsala, že zpěvačka je za zenitem. Vondráčkovou to urazilo, požadovala omluvu a padesát tisíc korun.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

