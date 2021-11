https://cz.sputniknews.com/20211112/dalsi-dve-kola-plosneho-testovani-ve-skolach-zaky-zs-a-ss-ceka-antigenni-testovani-16482030.html

Další dvě kola plošného testování ve školách. Žáky ZŠ a SŠ čeká antigenní testování

Další dvě kola plošného testování ve školách. Žáky ZŠ a SŠ čeká antigenní testování

Vláda na dnešním jednání schválila dvě kola plošného testování žáků základních a středních škol. Na Twitteru o tom informuje ministr školství Robert Plaga. 12.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-12T09:02+0100

2021-11-12T09:02+0100

2021-11-12T09:02+0100

česko

robert plaga

koronavirus

covid-19 v česku. aktuální přehled

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/16297180_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_2e7f7e113e5201e705336a75d63ff442.jpg

Jak uvádí ministr Plaga, testování ve školách v Česku proběhne 22. a 29. listopadu. Testy budou do škol rozvezeny během příštího týden hasiči ze skladu Správy státních hmotných rezerv.Testování by podle Plagy mělo přispět k lepší ochraně škol před šířením nákazy a k zajištění prezenční výuky.Kuriózní případ v JihlavěV jihlavském očkovacím centru zdravotníci zaznamenali několik pokusů o podvod. Dvanáct lidí si nechalo vystavit certifikát o očkování, ale do kóje, kde dochází k aplikaci vakcíny, již nedorazili. Nejčastěji byla používaná výmluva, že potřebují na toaletu, následně však z centra utekli.Očkovací centrum v Hruškových Dvorech je největší na celé Vysočině. Nemocnice, která toto centrum provozuje, nyní zvažuje podání trestního oznámení.Během listopadu zdravotníci zaznamenali dvanáct případů, kdy si lidé nechali vystavit certifikát o očkování proti covidu-19, ale vakcínu nakonec nedostali.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211111/v-jihlave-resi-kuriozni-pripad-lide-z-ockovaciho-centra-utikali-bez-vakciny-ale-s-certifikatem-16473766.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

robert plaga, koronavirus, covid-19 v česku. aktuální přehled