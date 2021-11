EU přijala nová opatření, jak donutit korporace platit daně

https://cz.sputniknews.com/20211112/eu-prijala-nova-opatreni-jak-donutit-korporace-platit-dane--16486809.html

Poslanci Evropského parlamentu podepsali návrh ve čtvrtek, návrh byl však poprvé předložen Evropskou komisí již před pěti lety. Kvůli debatám mezi několika členskými státy EU se termín protáhl.Nadnárodní společnosti a dceřiné společnosti s ročními příjmy přes 750 milionů eur budou muset v rámci zvýšení transparentnosti zveřejňovat výši daní, které platí v každém členském státě.„Korporace příliš dlouho hrály podle svých pravidel. Díky transparentnosti, kterou poskytnou veřejné správy jednotlivých zemí, budeme schopni vnést jasnost do této neprůhledné džungle,“ dodala europoslankyně.Nová pravidla donutí firmy zveřejňovat počty zaměstnanců, údaje o zisku a ztrátách před zdaněním, výši kumulované a odvedené daně z příjmu a kumulované příjmy. Opatření posílí nejen daňovou transparentnost v členských státech EU, ale rozšíří se také mimo ni a to ve snaze zabránit korporacím přesouvat zisky mimo EU do daňových rájů. Zvětšení transparentnosti v otázkách placení daní a požadavky ke zveřejňování daňových informací by měly pomoci EU v rámci hospodářského oživení po pandemii koronaviru a zabránit tak vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany společností. Podle dřívějších odhadů 36 procent ztrát na daních v rámci EU je způsobeno právě tím, že se právnické osoby vyhýbají placení daní.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

