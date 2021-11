Fialovi se chce do křesla až moc. „Ach bože, jste jak kolovrat, co říkáte, není nic nového,“ padlo

https://cz.sputniknews.com/20211112/fialovi-se-chce-do-kresla-az-moc-ach-boze-jste-jak-kolovrat-co-rikate-neni-nic-noveho-padlo-16483398.html

„Pracovali jsme od volebního večera a v rekordním čase jsme připravili koaliční smlouvu, od pondělka budeme připraveni vládu převzít. Bude záležet na panu prezidentovi, jak se rozhodne, jeho kroky jsou důležité,“ uvedl Fiala k obsahově stejnému videu, které zveřejnil na facebookovém profilu.Někteří sledující v komentářích ukázali, že nejsou moc nadšeni z nadcházejících perspektiv. Dokonce se nebáli budoucímu předsedovi vlády nadávat.„Jen malá otázka. Bude hůř, nebo bude líp? Za Andyho prý mělo být lépe. Na co se máme nachystat?“ dotazuje se Tomáš Djtomy Djtomy.„Pane profesore, to načasování vašeho vládnutí je sebevražda....samé nepopulární opatření vás čeká. Zkuste ještě popřemýšlet, že byste to ponechal Babišovi a za 4 roky budete v klidu...“ přišel s doporučením Jan Prehnal.„Tak, už konečně ukážete voličům, jak budete plnit sliby!! Občané mají utahovat opasky, zatímco Vy ještě nejste pořádně u lízu, už jste zřídili další nepotřebná ministerstva, aby všichni dostali trafiky, a obhajujete ty nesmysly, normálně uvažující člověk na tyto argumenty neskočí, okamžité zrušení zmrazení vašich platů, takže to jsou ty Vaše úspory a prosperita?!!“ uvedla rozhněvaná Hanele Turisová.„Nová vláda kmotrů a hrobařů,“ vyjádřil se lakonicky Martin Forst.Komentující Petr Šeďa Gary zveřejnil pohled neznámého člověka z nějakého fóra.„… jeden zajímavý názor z fóra…Kdo volil změnu, v bláhové naději, že k nějaké změně dojde, může být celkem spokojen. Po dálnici 150, nový symbol ptáka atd. jsou podle vyjádření nastupujících klíčové změny. Změny ohledně řešení covidu se nějak vytratily, přestože byly hlavním předmětem kritiky před volbami. Babiš podal demisi, podle vyjádření budoucího premiéra by neměl dělat žádné systémové změny, s obsazením nové vlády se nespěchá. Předpokládají, že to ještě bude trvat několik týdnů, než se dohodnou a než je pak Zeman jmenuje. Kdyby mezitím neumírali lidé, byla by to docela taškařice. Děvčata kritizující práci ministerstev se rychle ‚zašila‘ na postech, kde nemají co pokazit. Těsní vítězové voleb se do toho moc nehrnou, přestože od dubna 2020 neustále omílali, jak skvělý recept mají na boj s covidem a jak se to doposud dělalo amatérsky. Jejich voliči na sebemenší kritiku postupů nově zvolených argumentují slovy ‚koblihy‘ se rozčilují. Opravdu se rýsuje průšvih,“ stojí v poznámce dotyčného uživatele Facebooku.Dne 9. listopadu 2021 prezident ČR Miloš Zeman pověřil předsedu ODS Petra Fialu jednáním o sestavení nové vlády.„Očekávám, že mě budete informovat o výsledcích vašeho vyjednávání, abych se mohl rozhodnout o svém dalším ústavním postupu,“ uvedl prezident.Český prezident tak splnil podmínku, kterou stanovila Ústavní komise Senátu. Bylo rozhodnuto, že pokud bude prezident Miloš Zeman moci vykonávat alespoň významná oprávnění a pravomoci svého úřadu, schůze Senátu k využití článku 66 ústavy se nebude svolávat.Lídři koalic Spolu a Pirátů se STAN podepsali včera koaliční smlouvu. 18členné vládě bude předsedat Petr Fiala, ve Sněmovně se bude opírat o 108 poslanců.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

