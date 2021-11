https://cz.sputniknews.com/20211112/kate-middleton-jako-nejmocnejsi-osoba-v-kralovske-rodine-experti-o-vlivu-vevodkyne-16484047.html

Kate Middleton jako nejmocnější osoba v královské rodině? Experti o vlivu vévodkyně

Kate Middleton jako nejmocnější osoba v královské rodině? Experti o vlivu vévodkyně

Kate Middleton má obrovský vliv, který z ní podle odborníků dělá nepochybně „nejmocnějšího" člena královské rodiny. 12.11.2021

2021-11-12T21:57+0100

2021-11-12T21:57+0100

2021-11-12T21:57+0100

Královská expertka Camilla Tominey se domnívá, že vliv vévodkyně z Cambridge na královskou rodinu je obrovský.„To je často přehlíženo, ale je pravděpodobně nejmocnější osobou v královské rodině,“ uvedla Tominey ve videu pro The Telegraph, „protože je manželkou budoucího krále a matkou budoucího krále“.„Pokud jde o jejich generaci, dalo by se říci, že (Kate a princ William, pozn. red.) vládnou královskému hnízdu,“ podotkla Tominey.Princ George totiž bude jednoho dne vládnout jako král podle protokolu, zatímco princezna Charlotte by se mohla stát novou princeznou po Anne.Navíc podle královské autorky Katie Nicholl nedávná práce Kate Middleton ji také učinila sympatičtější pro veřejnost.„Myslím, že někteří lidé by mohli říci, že lockdown, který jsme tu zažili - no, tři z nich - v mnoha ohledech bylo odemknutí Kate,“ uvedla autorka v pořadu 60 Minutes Australia.Princ William a Kate nedávno posílili svůj plán zapojení se do veřejného života, protože královně bylo doporučeno, aby si na chvíli odpočinula.To je podle královské expertky Katie Nicholl součástí dvou „rolí“, které musí Kate splnit, než se stane budoucí královnou chotí.„Existují dvě role pro budoucí královny. Jedna je zplodit dědice, což se jí podařilo, a další je naučit se, jak se jednoho dne stát královnou,“ podotkla.„A to je do značné míry to, co vidíme,“ dodala s tím, že jde o čekající královnu.„Vidíme, jak vévodkyně přebírá více povinností, více královských závazků, více se veřejně profiluje než kdy předtím,“ vyzdvihla.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

